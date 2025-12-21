RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice: Trotinetiştii nu au unde să le plăteasc, dar riscă amenzi de până la 2.000 de lei
RCA-ul a devenit obligatoriu pentru unele trotinete și biciclete electrice, însă utilizatorii care folosesc aceste mijloace de transport se confruntă cu o problemă neobișnuită.
Asiguratorii care au în portofoliu RCA pentru vehicule cu două roți nu sunt foarte mulți, astfel, oamenii sunt puși într-o situație delicată, având în vedere că respectarea legii nu este opțională și cei care nu semnează o poliță riscă amenzi de până la 2.000 de lei.
Trotinetele electrice devin tot mai comune pe străzile din România și intră oficial sub reglementările legii RCA. Pentru vehiculele care depășesc 25 de kilograme și ating o viteză maximă de 25 km/h, utilizatorii vor fi obligați să dețină o poliță de asigurare.
„Din analize, s-a constatat că aceste vehicule, cei care le folosesc, desigur, pot produce evenimente, accidente cu un impact, cu repercursiuni grave, e destul de deasă întrebarea aceasta, dacă acele biciclete hibride, cu sisteme de propulsie electrică sunt sau nu și ele asigurabile. Nu intră în categoria vehiculelor de asigurare”, Sorin Mititelu, vicepreședinte ASF, potrivit Gândul.
Doar că în momentul de față cei care utilizează astfel de vehicule au opțiuni limitate de unde pot achiziționa polițele obligatorii. Multe companii de asigurări nu au un astfel de produs în portofoliu.
