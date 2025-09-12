RCA 2025 | Tarifele la asigurările auto cresc după ridicarea plafonării: Șoferii pot plăti până la 15% în plus

Tarifele la asigurările RCA cresc după ridicarea plafonării: Șoferii pot plăti până la 15% în plus

După ce plafonarea tarifelor RCA a fost ridicată în iulie, polițele de asigurare pentru mașini au început să se scumpească pentru mulți șoferi. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) arată că, în medie, tarifele au crescut cu până la 15%, deși sunt și cazuri unde polițele s-au ieftinit puțin.

Practic, acum piața funcționează „liber”, iar companiile de asigurări își stabilesc prețurile în funcție de fiecare șofer și de riscul pe care îl implică. Diferențele între ofertele RCA sunt mai vizibile ca niciodată.

Sorin Mititelu, vicepreședinte ASF, spune că: „Deși creșterile au variat între 1% și 15%, există și scăderi. Nu toți șoferii plătesc la fel, depinde de mașină, vârstă și istoricul fiecăruia.”

Datele brokerilor arată aceeași tendință: din 10 polițe analizate, 6 s-au scumpit între 3% și 26%. De exemplu, un șofer de 71 de ani din București a văzut cum RCA-ul lui a urcat de la 1.133 de lei la 1.434 de lei.

În schimb, alte 4 polițe s-au ieftinit între 1% și 20%, cum a fost cazul unei polițe care a coborât de la 801 lei la 642 lei.

Specialiștii avertizează că prețurile vor continua să crească, din cauza inflației și a costurilor mai mari la service-uri și în sistemul medical. Plata în rate rămâne o opțiune doar la anumite firme, pentru că legea care reglementa plata eșalonată încă stă blocată în Parlament.

ASF promite că va monitoriza constant piața, dar șoferii trebuie să se obișnuiască cu ideea că RCA-ul va deveni tot mai scump.

