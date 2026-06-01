FOTO | Turneu de fotbal pentru tinerii din Alba Iulia: Peste 10 echipe au participat la concursul organizat de Clubul de Tineret al Parohiei Cuvioasa Paraschiva

Turneu de fotbal pentru tinerii din Alba Iulia: Peste 10 echipe au participat la concursul organizat de Clubul de Tineret al Parohiei Cuvioasa Paraschiva

Young Life, Clubul de Tineret al Parohiei Cuvioasa Paraschiva din Alba Iulia, a organizat weekendul trecut, pe data de 30 mai 2026, un turneu de fotbal pentru tinerii din parohie și din municipiul Alba Iulia.

La eveniment au participat 11 echipe.

„Dorim să le oferim tinerilor din cartierul Ampoi și nu numai posibilitatea de a se întâlni și socializa în contexte diverse, bucurându-se de compania altor tineri talentați și de premiile pe care le oferim cu bucurie și cu generozitate.”, au transmis organizatorii.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI