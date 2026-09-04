Răzvan Ducan, fost portar al Unirii Alba Iulia, a semnat cu Rapid București: Pe ce contract și-a pus semnătura
Răzvan Ducan, fost portar al Unirii Alba Iulia, a semnat cu Rapid București: Pe ce contract și-a pus semnătura
Rapid București și-a întărit compartimentul defensiv prin transferul portarului Răzvan Ducan. În vârstă de 25 de ani, goalkeeperul a semnat cu formația giuleșteană un contract valabil pentru un sezon, cu opțiune de prelungire, au anunțat oficial reprezentanții clubului.
Născut pe 9 februarie 2001, la Videle, Răzvan Ducan are 1,92 metri și o experiență consistentă la nivelul primei ligi din România. Portarul a bifat 62 de apariții în SuperLiga, dintre care 41 în tricoul lui FC Botoșani și alte 21 pentru CS Mioveni.
Noul goalkeeper al Rapidului are și experiență internațională, fiind convocat de-a lungul timpului la mai multe reprezentative de juniori ale României, de la selecționata U16 până la U21.
Format la FCSB, Răzvan Ducan a mai trecut pe la FC Argeș, Farul Constanța și CSM Unirea Alba Iulia, înainte de a ajunge în Giulești.
Prin transferul lui Răzvan Ducan, Rapid își asigură astfel un portar cu experiență la nivelul primei ligi și cu un parcurs important în fotbalul românesc.
foto: arhivă
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