Când vor fi plătite în septembrie 2026 alocaţiile pentru copii, indemnizaţia pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie
Când vor fi plătite în septembrie 2026 alocaţiile pentru copii, indemnizaţia pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) va începe, din 8 septembrie 2026, plata beneficiilor de asistență socială aferente drepturilor pentru luna august, potrivit unui comunicat transmis de instituție.
Primele sume virate sunt cele reprezentând alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție. Beneficiarii care au optat pentru plata în cont bancar vor primi banii începând cu 8 septembrie 2026, în timp ce distribuirea sumelor prin mandat poștal va începe din 10 septembrie 2026.
În cazul drepturilor acordate persoanelor cu dizabilități, plata în conturile bancare va fi efectuată începând cu 14 septembrie 2026. Pentru beneficiarii care primesc aceste drepturi prin mandat poștal, distribuirea banilor va începe din 18 septembrie 2026.
Pe 21 septembrie 2026 sunt programate plățile pentru alocația de plasament, alocația lunară de hrană destinată persoanelor cu HIV/SIDA și indemnizația lunară de hrană pentru bolnavii de TBC. Aceste sume vor fi achitate atât în conturile bancare, cât și prin mandat poștal.
Tot în 21 septembrie 2026 vor fi efectuate plățile aferente venitului minim de incluziune (VMI), respectiv ajutorul pentru familia cu copii și ajutorul de incluziune. Plata se va realiza atât prin virament bancar, cât și prin mandat poștal.
ANPIS precizează că, prin cele 41 de agenții județene pentru plăți și inspecție socială și prin Agenția pentru Municipiul București, asigură lunar plata beneficiilor de asistență socială pentru aproape șapte milioane de copii, familii și persoane aflate în situații vulnerabile.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Amenzi de peste 3,6 milioane de lei aplicate de Protecția Consumatorilor, după controale la peste 1.300 de operatori economici, în perioada 31 august – 4 septembrie 2026: Ce nereguli au fost descoperite
Amenzi de peste 3,6 milioane de lei aplicate de Protecția Consumatorilor, după controale la peste 1.300 de operatori economici, în perioada 31 august – 4 septembrie 2026: Ce nereguli au fost descoperite Peste 1.300 de operatori economici din întreaga ţară au fost verificaţi de comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), în perioada 31 august […]
Video | Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), reunit la Sebeș: „Este un moment deosebit pentru județul Alba”
Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), reunit la Sebeș: „Este un moment deosebit pentru județul Alba” Municipiul Sebeș găzduiește, în perioada 4-5 septembrie 2026, ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR). „Este un moment deosebit pentru județul Alba că are ocazia să găzduiască lucrările Consiliului UNBR, forum conducător al avocaților din […]
5 septembrie 2026 | Cod galben de caniculă în Alba și alte județe din țară: Temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic ridicat
5 septembrie 2026 | Cod galben de caniculă în Alba și alte județe din țară: Temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic ridicat Meteorologii ANM au emis vineri dimineața o atenționare meteo cod galben de caniculă, valabilă în intervalul 5 septembrie, ora 10.00 – 5 septembrie, ora 21.00. Temperaturile vor fi deosebit de ridicate, iar […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Când vor fi plătite în septembrie 2026 alocaţiile pentru copii, indemnizaţia pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie
Când vor fi plătite în septembrie 2026 alocaţiile pentru copii, indemnizaţia pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie Agenția Națională...
Amenzi de peste 3,6 milioane de lei aplicate de Protecția Consumatorilor, după controale la peste 1.300 de operatori economici, în perioada 31 august – 4 septembrie 2026: Ce nereguli au fost descoperite
Amenzi de peste 3,6 milioane de lei aplicate de Protecția Consumatorilor, după controale la peste 1.300 de operatori economici, în...
Știrea Zilei
Video | Alexandra Sas, elevă în clasa a VII-a la Colegiul „Lucian Blaga” din Sebeș, și-a lansat volumul „Clipa și Gândul”: Poezii și proză scurtă despre familie, viață, adevăr și lupta interioară
Alexandra Sas, elevă în clasa a VII-a la Colegiul „Lucian Blaga” din Sebeș, și-a lansat volumul „Clipa și Gândul”: Poezii...
Update foto | Tragedie la Aiud: Bărbat dat dispărut, descoperit mort într-un autoturism, în zona „La Baltă”. Ce spune Poliția Alba despre caz
Tragedie la Aiud: Bărbat dat dispărut, descoperit mort într-un autoturism, în zona „La Baltă” Un bărbat, cu inițialele N.I., a...
Curier Județean
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 07.09-11.09.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 07.09-11.09.2026 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala...
Accident rutier la ieșire din Aiud spre Măgina: O șoferiță de 19 ani a intrat cu mașina într-un cap de pod
Accident rutier la ieșire din Aiud spre Măgina: O șoferiță de 19 ani a intrat cu mașina într-un cap de...
Politică Administrație
Foto | Centru multifuncțional destinat activităților sportive, educative și culturale pentru copii, la Sebeș: A fost predat amplasamentul în vederea edificării
Centru multifuncțional destinat activităților sportive, educative și culturale pentru copii, la Sebeș: A fost predat amplasamentul în vederea edificării Joi,...
Municipiul Aiud deschide selecția pentru acordarea, în 2027, a subvențiilor de la bugetul local pentru servicii sociale
Municipiul Aiud deschide selecția pentru acordarea, în 2027, a subvențiilor de la bugetul local pentru servicii sociale Primăria Municipiului Aiud...
Opinii Comentarii
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a aflat şi în Arhiepiscopia de Alba Iulia
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a...
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox Miercuri, 26 august 2026, în calendarul ortodox...