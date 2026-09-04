Când vor fi plătite în septembrie 2026 alocaţiile pentru copii, indemnizaţia pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) va începe, din 8 septembrie 2026, plata beneficiilor de asistență socială aferente drepturilor pentru luna august, potrivit unui comunicat transmis de instituție.

Primele sume virate sunt cele reprezentând alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție. Beneficiarii care au optat pentru plata în cont bancar vor primi banii începând cu 8 septembrie 2026, în timp ce distribuirea sumelor prin mandat poștal va începe din 10 septembrie 2026.

În cazul drepturilor acordate persoanelor cu dizabilități, plata în conturile bancare va fi efectuată începând cu 14 septembrie 2026. Pentru beneficiarii care primesc aceste drepturi prin mandat poștal, distribuirea banilor va începe din 18 septembrie 2026.

Pe 21 septembrie 2026 sunt programate plățile pentru alocația de plasament, alocația lunară de hrană destinată persoanelor cu HIV/SIDA și indemnizația lunară de hrană pentru bolnavii de TBC. Aceste sume vor fi achitate atât în conturile bancare, cât și prin mandat poștal.

Tot în 21 septembrie 2026 vor fi efectuate plățile aferente venitului minim de incluziune (VMI), respectiv ajutorul pentru familia cu copii și ajutorul de incluziune. Plata se va realiza atât prin virament bancar, cât și prin mandat poștal.

ANPIS precizează că, prin cele 41 de agenții județene pentru plăți și inspecție socială și prin Agenția pentru Municipiul București, asigură lunar plata beneficiilor de asistență socială pentru aproape șapte milioane de copii, familii și persoane aflate în situații vulnerabile.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal