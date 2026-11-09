CTS Alba, apel urgent la donare de sânge: Sunt solicitați în special donatori cu grupele B+, AB- și O+ / „Fiecare donare poate salva vieți!”
CTS Alba, apel urgent la donare de sânge: Sunt solicitați în special donatori cu grupele B+, AB- și O+ / „Fiecare donare poate salva vieți!”
Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au lansat luni, 9 noiembrie 2026, un apel către persoanele eligibile să doneze sânge, în special către cele care au grupele sanguine B+, AB- și O+.
Potrivit reprezentanților centrului, în această perioadă este importantă menținerea rezervelor de sânge necesare pacienților care au nevoie de transfuzii.
Astfel, persoanele care au grupele sanguine B+, AB- și O+ sunt încurajate să se prezinte la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba pentru a dona sânge.
Programul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba este de Luni-Vineri, între orele 7.30-11.00.
Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0258.834.050.
Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:
-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an
-greutate peste 50Kg
-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.
-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg
-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale
-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală
-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării
-să nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine
Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:
-hepatită (de orice tip)
-TBC
-sifilis
-malarie
-epilepsie si alte boli neurologice
-boli psihice
-bruceloză
-ulcer
-diabet zaharat
-boli de inimă
-boli de piele: psoriazis, vitiligo
-miopie forte peste (-) 6 dioptrii
-cancer
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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