Răsărit cu Armin Van Buuren la …. NEVERSEA

Celebrul DJ Armin Van Buuren revine vara acestă în România, fanii acestuia având prilejul să-și urmărească favoritul de două ori în mai puțin de o lună. Olandezul va mixa în iulie la Neversea (5-8 iulie 2018) și la Untold (2-5 august 2018).

Prezent la toate edițiile Untold, Armin a umplut Cluj Arena pâna la refuz iar festivalierii au vibrat pe muzica sa până în zori de zi. Hit-uri ca <<I need you>>, <<Sunny days>>, <<Sex, love and water>> sau <<Therapy>> vor acompania în iulie răsăritul de la Marea Neagră. Pentru că Untold a devenit unul dintre festivalurile lui de suflet, Armin van Buuren și-a dorit ca în acest an să fie cel care va face din ceremonia de închidere a evenimentului clujean un moment unic și de neuitat.

Surprize mari din partea organizatorilor

Steve Aoki, Galantis și Tujamo sunt alți trei artiști aflați în topul preferințelor fanilor festivalului NEVERSEA. Steve Aoki le promite fanilor un show incredibil dar și torturi delicioase pentru cei aflați în fața scenei principale a festivalului. Galantis sunt doi DJ suedezi care vin pentru prima dată la festivalul NEVERSEA. Au fost prezenți la cea de-a doua ediție a festivalului UNTOLD, unde în fața a peste 70.000 de oameni au facut un show incredibil. Tujamo a fost prezent anul trecut la prima ediție a festivalului NEVERSEA și și-a dorit foarte mult o reîntâlnire cu fanii de la malul Mării Negre.

Artistul britanic, Jonas Blue vine pentru prima dată pe o plajă din România, la festivalul NEVERSEA. Melodia “Mama”, care are o jumătate de milliard de vizualizări, dar și “Perfect Strangers” care deține 5 discuri de platină vor răsuna live în această vară de pe scena principală a festivalului. Scenele The Ark, Temple și DayDreaming aduc nume mari și în acest an pe litoralul românesc. DJ Premier, Dope D.O.D, NGHTMRE, Rusko, AME, Eats Everything, Acid Pauli, Black Coffee, Blond:ish, Jan Blomqvist&Band, NU, Rampue, Christian Loffler, Claptone, El Mundo, Holmar, Kerala Dust, Nightmares on Wax, Begun, Satori Live, Stavroz Live, Viken Arman, Yokoo, Lucy, Mumdance și mulți alții vor oferi experințe muzicale de neuitat pentru fanii festivalului NEVERSEA.

În line-up-ul festivalului se regăsesc și câțiva dintre cei mai îndrăgiți artiști români: Subcarpați, Culese din Cartier, Deliric&Silent Strike, D.O.C, Grasu XXL, Macanache, Paraziții, Șatra B.E.N.Z, Cezar, Prâslea, Priku, Raresh, Sit, Charlie, Dan Andrei, Emi, Kozo, Paul Agripa, Premiesku, Sublee, Vincent Iulian și Marwan.

Fanii mai pot profita de prețul special al abonamentelor pentru cele 4 zile de festival, de 449 de lei plus taxe. Prețul final al acestora va fi de 550 de lei plus taxe. Acestea pot fi achiziționate de pe www.neversea.com. Sunt disponibile și abonamente VIP la prețul de 900 de lei plus taxe.

Lucian DANCIU

loading...