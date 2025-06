Rareș Buglea, primul liberal care își anunță candidatura pentru șefia organizației din Alba Iulia. Ce planuri are?

Considerat exclus de către organizația municipală, Rareș Buglea îți anunță candidatura pentru șefia PNL Alba Iulia. În realitate, Buglea nu a fost precedural exclus, deoarece biroul politic județean nu s-a exprimat deocamdată în acest sens.

Contactat de ziarulunirea.ro, Marius Hațegan, secretarul general al PNL Alba, a declarat că Rareș Buglea ”categoric poate candida. Rareș Buglea este membru de partid, are absolut toate drepturile și obligațiile pe care le are orice membru de partid.”

Fac asta dintr-un simț al datoriei pe care îl am față de acest partid. Datoria mea de membru vechi și convins al acestui partid, să ajut la redresarea și recuperarea unei organizații aflată în evidentă derivă. Am luat această hotărâre și la îndemnul unor colegi liberali care m-au încurajat să candidez, mâhniți fiind și ei de starea actuală a partidului.

Urmează un proces electoral intern în PNL care în mod firesc ar trebui să înceapă cu alegerea conducerilor locale, apoi ale celor județene, ca la finalul acestor demersuri din teritoriu să încheiem prin alegerea conducerii PNL la nivel național.

La PNL Alba Iulia suntem sub conducerea unui birou și al unui președinte interimar de un an și jumătate, iar acest interimat marcat de instabilitate și lipsă de coerență s-a resimțit major în rezultatele slabe obținute la toate competițiile electorale prin care am trecut.

Interimatul trebuie să fie o stare tranzitorie, un soi de compromis de scurtă durată și de excepție, însă la noi a devenit regulă. Dacă la asta mai adaugi și un cult al personalității, un spirit de gașcă în detrimentul unei culturi organizaționale, iar sediul devine un cuibușor călduț pentru tot soiul de oportuniști, drumul spre faliment al organizației este unul sigur.

Consider că în momentul de față, noi ca partid liberal, traversăm o criză identitară. Pe scena politică națională au apărut formațiuni care printr-un discurs agresiv s-au instalat comod și gălăgios pe partea dreaptă a esicherului vorbind dânșii, mai mult decât noi, despre libertăți și drepturi cetățenești. Ei nu sunt liberali și nu vor fi niciodată cu astfel de idei și astfel de practici, dar este de datoria noastră să arătăm acest lucru. Este de datoria nostră să facem distincție între libertate și libertinaj, între liberal și libertin!

Cu un val progresist care mătură Europa, dar care nu are nicio legătură cu progresul și care se face tot mai simțit și în țara noastră, care va fi retorica liberalilor? Vom lăsa ca tot discursul conservator și firesc să fie confiscat de suveraniști, iar discursul liberal să fie confiscat de progresiști?

Iată provocări la care seniorul partid liberal trebuie să răspundă în perioada aceasta și cea care urmează, răspunsuri pe care, eu consider, nu le pot da traseiștii politici sosiți din oportunitate, de curând, în partidul nostru.

Îmi propun recuperarea în număr cât mai mare a membrilor care au activat în PNL și care odată cu instalarea actualei conduceri interimare de la PNL Alba Iulia, au încetat să mai activeze sau chiar au fost nevoiți să plece în altă parte.

Voi milita permanent pentru respectarea statutului și nu voi încerca niciodată să exclud pe nimeni doar pentru motivul că nu este de acord cu mine.

Mă voi strădui, atât cât stă în puterea unui președinte de organizație locală, să impun o politică și o direcție în acord cu principiile și doctrina liberală. Direcție de la care ne-am îndepărtat nepermis de mult în ultimii ani.

Voi considera mereu că este mult mai valoroasă și mai trainică instruirea și promovarea propriilor colegi din partid decât racolarea unora din alte partide. Pe cel pe care l-ai câștigat prin trădare tot prin trădare îl vei pierde.

Consultarea cu baza partidului pentru orice decizie importantă trebuie să devină regulă.

Iar ca principal obiectiv electoral identificarea unui candidat și a unei echipe de consilieri pentru Primăria municipiului Alba Iulia autentic liberali, pentru alegerile locale din 2028.

Sunt absolut conștient ca acest demers al meu de recâștigare a organizației municipale este unul foarte dificil deoarece foarte mulți dintre liberali au fost îndepărtați și înlocuiți cu oportuniști, care pentru fidelizare au fost angajați în primăria municipiului, iar lupta cu cei care țin de salariu mai mult decât ar ține ceilalți de partid este una foarte grea. Iar ca inegalitatea să fie și mai abruptă actualul președinte interimar al organizației este pus să-și organizeze propriul congres.

Mie nu-mi rămâne decât să fac apel la adevărații liberali, la cei care au ținut și țin la partid, fără salariu de la primărie, fără proiect european de la primărie sau fără alte avantaje de la primărie. Cei care gândesc democratic și știu că organizația politică este distinctă de orice instituție publică și funcționează după propriile reguli.

Sunt mânat de idealuri, nu de ambiții.

Rareș Buglea

