29 iunie 2026 | Cod galben de furtuni în Apuseni: Averse torențiale, descărcări electrice, grindină și rafale de vânt de 50-70 km/h. Localitățile vizate

Meteorologii ANM au emis luni după-masa o avertizare meteo cod galben de furtuni valabilă în Alba, în mai multe localități din Apuseni, în intervalul 16.10-17.00.

Se vor semnala averse torențiale care vor acumula 20…35 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h), izolat – grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).

Localitățile vizate: Zlatna, Câmpeni, Abrud, Bistra, Roșia Montană, Lupșa, Vidra, Albac, Sohodol, Horea, Avram Iancu, Scărișoara, Gârda de Sus, Bucium, Arieșeni, Vadu Moților, Ciuruleasa, Poiana Vadului.

Reamintim că județul Alba se află sub cod roșu de caniculă până miercuri, 1 iulie 2026, ora 10.00. Se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana.

Nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade.

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