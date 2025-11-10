FOTO | Radu Petru Stanciu, un tânăr din județul Alba, a obținut Trofeul Festivalului „Toamna Arieșană”. Aceasta este a doua performanță importantă a tânărului în ultimele săptămâni

Radu Petru Stanciu, un tânăr din județul Alba, a obținut Trofeul Festivalului. Aceasta este a doua performanță importantă a tânărului în ultimele săptămâni

Tânărul Radu Petru Stanciu, din localitatea Inoc, județul Alba, cursant al Centrului Cultural „Augustin Bena” din Alba Iulia, a obținut Trofeul Festivalului la categoria de vârstă 12-14 ani, în cadrul celei de-a XIII-a ediții a Festivalului Concurs de Cânt Popular „Toamna Arieșană”.

Ziarulunirea.ro a relatat luna trecută despre performanța obținută de Radu Stanciu la Festivalul Național „Tradiții Lăpușne”, unde s‑a clasat pe primul loc la muzică populară și a câștigat trofeul la secțiunea „Doină”

Sub îndrumarea doamnei profesoare de canto popular vocal tradițional, Leontina Fărcaș, tânărul a impresionat juriul prin interpretarea sa autentică și expresivă a muzicii populare.

Evenimentul a avut loc sâmbătă, 8 noiembrie 2025, în Căminul Cultural din satul Urca, comuna Viișoara, cu începere de la ora 13:30. Concursul s-a desfășurat pe o singură secțiune, soliști vocali, fiind deschis interpreților amatori cu vârste de peste 6 ani din zona Ardealului.

Organizată de Asociația Civică pentru Inițiativă și Acțiune Comunitară, ediția din acest an a festivalului a oferit tinerilor talentați ocazia de a-și demonstra abilitățile și de a păstra tradiția muzicii populare. Trofeul obținut de Radu Petru Stanciu aduce mândrie atât familiei, cât și comunității locale din Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI