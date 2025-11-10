FOTO | Radu Petru Stanciu, un tânăr din județul Alba, a obținut Trofeul Festivalului „Toamna Arieșană”. Aceasta este a doua performanță importantă a tânărului în ultimele săptămâni
Radu Petru Stanciu, un tânăr din județul Alba, a obținut Trofeul Festivalului. Aceasta este a doua performanță importantă a tânărului în ultimele săptămâni
Tânărul Radu Petru Stanciu, din localitatea Inoc, județul Alba, cursant al Centrului Cultural „Augustin Bena” din Alba Iulia, a obținut Trofeul Festivalului la categoria de vârstă 12-14 ani, în cadrul celei de-a XIII-a ediții a Festivalului Concurs de Cânt Popular „Toamna Arieșană”.
Ziarulunirea.ro a relatat luna trecută despre performanța obținută de Radu Stanciu la Festivalul Național „Tradiții Lăpușne”, unde s‑a clasat pe primul loc la muzică populară și a câștigat trofeul la secțiunea „Doină”
Citește și: Radu Stanciu, un tânăr din județul Alba, a câștigat două premii la Festivalul Național Tradiții Lăpușne. Premiul întâi la muzică populară și trofeu la secțiunea ,,Doină”
Sub îndrumarea doamnei profesoare de canto popular vocal tradițional, Leontina Fărcaș, tânărul a impresionat juriul prin interpretarea sa autentică și expresivă a muzicii populare.
Evenimentul a avut loc sâmbătă, 8 noiembrie 2025, în Căminul Cultural din satul Urca, comuna Viișoara, cu începere de la ora 13:30. Concursul s-a desfășurat pe o singură secțiune, soliști vocali, fiind deschis interpreților amatori cu vârste de peste 6 ani din zona Ardealului.
Organizată de Asociația Civică pentru Inițiativă și Acțiune Comunitară, ediția din acest an a festivalului a oferit tinerilor talentați ocazia de a-și demonstra abilitățile și de a păstra tradiția muzicii populare. Trofeul obținut de Radu Petru Stanciu aduce mândrie atât familiei, cât și comunității locale din Alba.
