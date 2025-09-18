Radu Georgescu: ,,România a făcut toate greşelile economice scrise în cărţile de economie”
Textul critică guvernele, miniștii și parlamentarii pentru politicile monetare și fiscare aplicate. Mai mult decât atât, economistul menționează că fostul președinte, Klaus Iohannis, este elemntul comun al acestor ani plini de erori.
,,«România este un stat eușuat». Eurostat a publicat azi încă o dovadă că fostul Preşedinte a avut dreptate când a spus acest lucru
Eurostat, INS-ul de la UE, a publicat inflaţia ţărilor din UE pe august.
Tipa sau tipul care a făcut acest grafic s-a chinuit ceva deoarece inflaţia României ieşea din grafic. Inflaţia din România este de 4 ori mai mare decât media ţărilor din UE!!!
Citește și: Radu Georgescu: România va plăti pe dobânzi o sumă mai mare decât cheltuie pe tot sistemul de educație și va face implozie din cauza datoriilor imense
În ultimii 10 ani România a făcut toate greşelile economice scrise în cărţile de economie. Probabil peste 10 ani România va avea un capitol special în cărţile de economie. Iar Preşedinţii, Premierii, Miniştrii de Finanţe, parlamentarii, cei de la BNR vor fi trecuţi cu „litere de aur” în aceste cărţi.
Eu cred că dacă în ultimii 10 ani nu aveam Preşedinţi, Guvern, Premieri, Miniştri de Finanţe, parlamentari, BNR, şi făceam singuri politicile fiscale şi monetare ale României prin sondaje pe reţele sociale, acum eram mult mai bine.
Penultimul Preşedinte a fost elementul comun pentru aceşti 10 ani plini de erori economice şi sociale. Deşi a plecat într-un cor de huiduieli, probabil a avut dreptate când a spus că România este un stat eşuat”, a scris economistul pe o rețea de socializare.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Felix Bogdan Dragomir, despre pericolul urșilor: „Avem decese, mutilări și accidente, iar statul rămâne surd și orb”
Semnal de alarmă al AJVPS Alba: „În ultimii 5 ani doar, au fost înregistrate și declarate peste 30 de atacuri ale urșilor asupra omului, soldate cu decese sau mutilări” România se confruntă cu o criză fără precedent în ceea ce privește relația dintre om și urs. Atacuri mortale, accidente rutiere și feroviare, gospodării devastate și […]
Cum va fi VREMEA în România până la mijlocul lunii octombrie 2025: Temperaturi specifice de toamnă, dar și ploi. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele patru săptămâni
Cum va fi VREMEA până la mijlocul lui octombrie 2025: Temperaturi specifice de toamnă, dar și ploi. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele patru săptămâni ANM (Administrația Națională de Meteorologie) a emis recent prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 16 septembrie – 13 octombrie 2025. Potrivit meteorologilor, miercuri, vremea se va răci […]
Sindicatele din învățământ au organizat un „protest mut” în fața Ministerului Educației
Sindicatele din învățământ au organizat un „protest mut” în fața Ministerului Educației Joi, 18 septembrie 2025, sindicatele din învățământ au organizat un „protest mut” în fața Ministerului Educației și Cercetării, continuând seria de demonstrații începute la sfârșitul lunii iulie. Manifestația a fost descrisă de reprezentanții FSE „Spiru Haret” drept „de susținere pentru cei 15.000 de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Radu Georgescu: ,,România a făcut toate greşelile economice scrise în cărţile de economie”
Economistul Radu Georgescu a publicat, pe o rețea de socializare, un text care face referire la greșelile economice pe care...
Felix Bogdan Dragomir, despre pericolul urșilor: „Avem decese, mutilări și accidente, iar statul rămâne surd și orb”
Semnal de alarmă al AJVPS Alba: „În ultimii 5 ani doar, au fost înregistrate și declarate peste 30 de atacuri...
Știrea Zilei
Tragedie de neimaginat: Tânăr de 20 de ani, din Alba, DECEDAT în SUA. Se afla peste ocean cu programul Work&Travel pentru studenți
Tânăr de 20 de ani, din Alba, DECEDAT în Statele Unite ale Americii: Se afla peste ocean cu programul Work&Travel...
Alba rămâne codașa turismului din Regiunea Centru: Sejururile sunt scurte și gradul de ocupare modest. Cum stau cifrele în realitate?
Alba rămâne codașa turismului din Regiunea Centru: Sejur urile sunt scurte și gradul de ocupare modest. Ce arată cifrele oficiale...
Curier Județean
Produsele ,,La Meseni”, vedetele noului magazin din Alba Iulia: Calitate ireproșabilă și varietate bogată, pe gustul tuturor gurmanzilor (P)
Produsele ,,La Meseni”, vedetele noului magazin din Alba Iulia: Calitate ireproșabilă și varietate bogată, pe gustul tuturor gurmanzilor Situat într-un...
ACCIDENT în Sebeș: Un autocamion a lovit o țeavă de gaz. Intervin pompierii
Un accident rutier a avut loc astăzi, 18 septembrie, în jurul orei 15:30, atunci când un autocamion care transporta deșeuri...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: PSD susține continuarea plafonării prețurilor la alimente
Plafonarea prețurilor la alimente, adoptată la inițiativa PSD, nu este un moft, ci o necesitate reală pentru un trai mai...
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare
Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare...
Opinii Comentarii
18 septembrie – Ziua Mondială a Geologilor. Rezultatele cercetărilor geologiei românești, remarcate pe plan mondial
Ziua mondială a geologilor se sărbătorește în fiecare an pe 18 septembrie. Geologia studiază atât compoziția rocilor de suprafață cât...
Ce nu ai voie să faci în zilele cu cruce neagră în calendarul ortodox: Tradiții și superstiții pe care credincioșii trebuie să le respecte
Ce nu ai voie să faci în zilele cu cruce neagră în calendarul ortodox: Reguli, tradiții și superstiții pe care...