Radu Georgescu: ,,România a făcut toate greşelile economice scrise în cărţile de economie”

Economistul Radu Georgescu a publicat, pe o rețea de socializare, un text care face referire la greșelile economice pe care țara noastră le-a făcut în ultimii 10 ani, iar inflația a ajuns să fie cu mult mai mare decât media europeană.

Textul critică guvernele, miniștii și parlamentarii pentru politicile monetare și fiscare aplicate. Mai mult decât atât, economistul menționează că fostul președinte, Klaus Iohannis, este elemntul comun al acestor ani plini de erori.

,,«România este un stat eușuat». Eurostat a publicat azi încă o dovadă că fostul Preşedinte a avut dreptate când a spus acest lucru

Eurostat, INS-ul de la UE, a publicat inflaţia ţărilor din UE pe august.

Tipa sau tipul care a făcut acest grafic s-a chinuit ceva deoarece inflaţia României ieşea din grafic. Inflaţia din România este de 4 ori mai mare decât media ţărilor din UE!!!

În ultimii 10 ani România a făcut toate greşelile economice scrise în cărţile de economie. Probabil peste 10 ani România va avea un capitol special în cărţile de economie. Iar Preşedinţii, Premierii, Miniştrii de Finanţe, parlamentarii, cei de la BNR vor fi trecuţi cu „litere de aur” în aceste cărţi.

Eu cred că dacă în ultimii 10 ani nu aveam Preşedinţi, Guvern, Premieri, Miniştri de Finanţe, parlamentari, BNR, şi făceam singuri politicile fiscale şi monetare ale României prin sondaje pe reţele sociale, acum eram mult mai bine.

Penultimul Preşedinte a fost elementul comun pentru aceşti 10 ani plini de erori economice şi sociale. Deşi a plecat într-un cor de huiduieli, probabil a avut dreptate când a spus că România este un stat eşuat”, a scris economistul pe o rețea de socializare.

