Radu Georgescu: Peste 4 ani, toată lumea din România va munci doar să plătească dobânzile la creditele făcute de Guvernele din ultimii 10 ani
Radu Georgescu a explicat într-o postare recentă în mediul online de ce consideră că în 4 ani, toți românii vor munci doar pentru a plăti dobânzile la creditele făcute de Guvernele din ultimii 10 ani.
Un calcul simplu al economistului arată că începând de la anul, dobânzile plătite anual vor fi în jur de 4,5% din PIB, mult mai mult decât primește educația din România, 3,5% din PIB.
,,Partea bună în România este că foarte puțini oameni se uită pe date financiare și mai puțini știu să facă grafice și să interpreteze datele financiare. Ar fi fost în fiecare zi demonstrații în Piața Victoriei.
Partea proastă este că pe economie nu o interesează acest lucru și ne dă periodic batăi în cap: România are cea mai mare inflație din Europa, dobânzile cele mai mari la credite bancare.
În 2025, dobânzile plătite de Guvernul României au crescut într-un ritm amețitor: au crescut cu 50% față de 2024 și de 3 ori fatță de 2021!
Problema este că în curând România nu va mai putea să plătească nici măcar dobânzile.
Un calcul pentru 2026
Guvernul are astăzi o datorie de 60% din PIB, iar azi cotația dobânzii la titlurile de stat pe 10 ani este 7,5%. Deci, începând de la anul, dobânzile plătite anual vor fi în jur de 4,5% din PIB, mult mai mult decât primește educația din România, 3,5% din PIB.
România va avea în 2025 un deficit bugetar de 9% și creștere economică zero. Asta spune acum oficial Guvernul, dar foarte probabil vom avea scădere economică.
În ritmul ăsta, în 2030, datoria Guvernului va depăși 100% din PIB.
Practic, peste 4 ani toată lumea din România va munci doar să plătească dobânzile la creditele făcute de Guvernele din ultimii 10 ani. Pentru alte lucruri nu vor mai fi bani”, a scris economistul în postarea de pe Facebook.
