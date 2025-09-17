Radu Georgescu: ,,În România suntem ca în filmele cu Piedone: dai în cine apuci, încerci să nu primești prea multe și scapă cine poate”

Economistul Radu Georgescu compară situația actuală din România cu filmele cu Piedone, unde rolul principal era jucat de Bud Spencer. Toată lumea se bate cu toată lumea, iar cei din Guvern se bat între ei.

”Acum în România suntem ca în filmele cu Piedone (Bud Spencer): Toată lumea se bate cu toată lumea, iar cei din Guvern se bat între ei.

Președintele, la o întâlnire cu investitorii străini a spus că România nu are niciun plan de țară. Poftim?

Păi cum să mai vină investitorii în România? În ultima perioadă, BNR atacă agresiv Guvernul și Parlamentul. Surprinzător, deoarece BNR a generat o parte din probleme: BNR face politica monetară, BNR are în responsabilitate inflația și dobânzile.

BNR a spus săptămâna trecută că România este pe marginea prăpastiei !?! Poftim?!?

Păi în decembrie 2024 BNR spunea că România a scris o poveste de succes planetar și intergalactic. Păi ce s-a întâmplat în 9 luni? De ce BNR a schimbat radical discursul?

Și în decembrie 2024 România avea cel mai mare deficit bugetar din Europa, cea mai mare inflație din Europa. România plătea cele mai mari dobânzi la credite din Europa, avea cel mai mare deficit comercial din Europa și cel mai mare deficit de Cont Curent din Europa.

Explic motivul pentru care toată lumea se bate cu toată lumea: din cauza politicilor fiscale și monetare iresponsabile din ultimii 15 ani, România va face implozie economică și socială. Situația este mult mai gravă decât în 2009. Singura întrebare este când va face implozie.

Așa că toți cei care au fost responsabili de politicile statului se bat între ei și dau vina unul pe altul. Președintele a avut dreptate că România nu are niciun plan de țară.

Nici nu este nevoie de plan de țară în România. În România este exact ca în filmele cu Piedone: dai în cine apuci, încerci să nu primești prea multe și scapă cine poate”, a scris economistul pe Facebook.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI