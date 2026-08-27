Radu Georgescu, economist: „Bombele economice ale României au început să ticăie”

Radu Georgescu, economist și fost profesionist în cadrul uneia dintre cele mai mari companii de contabilitate din lume, avertizează asupra riscurilor ascunse în spatele aparentelor performanțe ale economiei românești.

De șase ani, Radu Georgescu urmărește și explică public evoluțiile economiei românești. De aproximativ patru ani, susține că România se îndreaptă către o perioadă de dezechilibre economice severe, alimentate de mai multe „bombe economice” care, în opinia sa, au fost ignorate prea mult timp.

„Acum patru ani era greu de înțeles ce spuneam. Nu interesa pe nimeni de deficitele bugetare din România, de deficitele comerciale sau de deficitul de cont curent”, afirmă Georgescu.

În aceeași perioadă, discursul politic era dominat de ideea unei Românii aflate într-o ascensiune economică spectaculoasă.

„Politicienii ne anunțau că România este tigrul economic al Europei. Că am depășit Cehia, Slovacia, Ungaria, Grecia. Că Bucureștiul a depășit economic Madridul și Roma”, spune economistul.

Astăzi, consideră el, efectele acestor dezechilibre încep să devină vizibile: „Astăzi vezi live ce explicam eu acum patru ani. Și auzi aceste bombe economice deoarece a început numărătoarea inversă. Și au început să ticăie”.

În analiza sa, Radu Georgescu se uită nu doar la indicatorii macroeconomici, ci și la companiile listate la Bursa de Valori București. El atrage atenția că investitorii ar trebui să privească dincolo de titlurile din presă și de discursurile publice și să analizeze în detaliu situațiile financiare.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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