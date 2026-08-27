Numărul infecțiilor cu virusul West Nile în România este în creștere: În ultimele două luni au fost înregistrate 46 de cazuri și două decese
Numărul infecțiilor cu virusul West Nile în România este în creștere: În ultimele două luni au fost înregistrate 46 de cazuri și două decese
În perioada 3 iunie – 25 august, în România au fost raportate 46 de cazuri de infecție cu virusul West Nile, dintre care 38 confirmate și 8 probabile, potrivit datelor transmise joi de Institutul Național de Sănătate Publică.
În aceeaşi perioadă, s-au înregistrat două decese la persoanele infectate cu acest virus. Este vorba despre persoane vârstnice, cu comorbidităţi.
În funcţie de unitatea teritorială de expunere, cazurile au fost înregistrate în judeţele Argeş (1), Bihor (1), Botoşani (1), Călăraşi (4), Cluj (1), Galaţi (1), Giurgiu (4), Harghita (1), Ialomiţa (2), Iaşi (1), Ilfov (4), Mureş (1), Satu Mare (1), Suceava (2), Vaslui (1) şi municipiul Bucureşti (20).
Recomandările specialiştilor pentru populaţie sunt:
- să evite expunerea la ţânţari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni lungi* să utilizeze substanţe chimice repelente împotriva ţânţarilor
- să utilizeze substanţe insecticide în locuinţă/în jurul locuinţei
- să împiedice pătrunderea ţânţarilor în casă (plase de protecţie la ferestre)
- să asigure desecarea bălţilor de apă din jurul gospodăriei
- să îndepărteze recipientele de apă stagnantă şi gunoiul menajer.
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