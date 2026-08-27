Accident rutier la Jidvei: Un tren a acorșat un autoturism

Un accident rutier a avut loc în localitatea Jidvei, miercuri, 26 august 2026, în jurul orei 17:00, atunci când un tren a acroșat un autoturism.

Din fericire, evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale, neexistând victime. Incidentul rutier s-a soluționat conform OUG 195, potrivit Poliției Alba.

,,Un tren ar fi acroșat un autoturism. A fost un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, fără victime, soluționat conform OUG 195.”, a explicat IPJ Alba la solicitarea ziarulunirea.ro.

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