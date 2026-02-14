Radu Georgescu: Din punct de vedere economic, România este ca un avion care se prăbușește. Nu știm cât combustibil mai avem

Economistul Radu Georgescu compară situația economică a României cu un avion aflat în picaj, cu motoare defecte și fără instrumente de bord funcționale, criticând dur prognozele greșite privind recesiunea și inflația.

El susține că diferențele majore dintre estimările oficiale și realitatea economică arată o lipsă gravă de acuratețe și responsabilitate în gestionarea economiei.

Textul integral scris de economistul Radu Georgescu este următorul:

,,Din punct de vedere economic, România este ca un avion care se prăbușește. S-a oprit un motor. Și există riscul să pice și al doilea. Au picat senzorii. Nu mai știm la ce înălțime este avionul. Nu știm cât combustibil mai avem.

În noiembrie, guvernatorul BNR spunea că România nu va intra în recesiune în trimestrul IV 2025. Surpriză. Economia a scăzut cu 1,9% în trimestrul IV 2025. Cea mai mare scădere economică de la pandemie.

În ianuarie 2025, BNR spunea că la sfârșitul anului 2025 în România va fi o inflație de 3,8%. Altă surpriză. Inflația în decembrie 2025 a fost de 9,7%. O abatere de „doar” 155%! Dacă te uiți pe site-ul BNR, vei vedea pe prima pagină scris mare că obiectivul principal al BNR este să protejeze populația de inflație.

Eu sunt contabil de 25 de ani. După facultate, am lucrat 6 ani la cea mai mare firmă de contabilitate din lume. Am ținut contabilitatea unora dintre cele mai mari firme din lume. Am ținut contabilitatea pentru unele dintre cele mai mari firme antreprenoriale din România. Dacă aș fi avut asemenea erori de calcul pentru datele contabile, aș fi fost dat afară în șuturi în câteva minute.

În mediul privat nu există să faci asemenea erori. Doar la stat poți să conduci un avion pe care l-ai băgat în picaj, fără un motor și fără senzori, dar să spui că totul este foarte bine, conform planului. Probabil de aceea președintele, prim-ministrul, guvernatorul BNR etc. nu au lucrat nici măcar o zi în mediul privat, într-o companie privată.

Și nici nu vor lucra vreodată, deoarece ar băga rapid firma în faliment. Dar noi, cei din mediul privat, trebuie să suportăm toate aceste erori făcute de cei care conduc avionul numit România.

