Radu Georgescu, despre scăderea consumului: ,,Văd oameni care se bucură, dar s-ar putea să nu mai avem ce să mâncăm anul viitor”

Radu Georgescu a explicat din nou de ce scăderea consumului nu este un motiv de bucurie în rândul românilor. Acesta face o nouă comparație cu grecia care nici după mai bine de 15 ani, nu și-a revenit economic la nivelul din 2010.

,,Eu mă minunez de câte trăsnăi economice aud în fiecare zi. Cea mai mare trăsnaie economică din ultimele luni este următoarea: văd oameni care se bucură că scade consumul în România.

Au auzit ei la TV că este bine, că este o schimbare de paradigma economică în România. Că România va trece de la economie de consum la economie de producție.

Hai să gândim un pic: evident că este foarte bine să produci în țară, dar procesul de reindustrializare a României va dura cel puțin 20 de ani, asta dacă facem totul ca la carte și începem de azi.

Durează mulți ani până construiești produse, fabrici și lanțuri de distribuție.

În anul 2026, consumul populației reprezintă 70% din economia României ( PIB). În primele luni din 2026, consumul a scăzut între 10-30%.

Este o trăsnaie să te bucuri că a scăzut consumul. Și economia Greciei se baza pe consum până în 2010, când consumul s-a prăbușit. În perioada 2010-2020, economia a scăzut cu 50%. După 15 ani, economia Greciei nu și-a revenit, este încă 20% sub ce era în 2010.

Pentru cei care se bucură că a scăzut consumul, eu am observat că oamenii au un obicei: să mănânce în fiecare zi.

Nu știu câți pot să țină regim 20 de ani până când România va trece, eventual, la economie de producție.

Dacă ne mai bucurăm un pic de scăderea consumului, s-ar putea să nu mai avem ce să mâncăm anul viitor”, a scris economistul pe Facebook.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI