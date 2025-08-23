Radu Georgescu, despre majorarea cu 70% a impozitului pe proprietăți: ”Tu muncești toată ziua, iar statul este cel care știe unde ai portofelul și poate să-ți ia din el câți bani vrea, când vrea”

Radu Georgescu, despre majorarea cu 70% a impozitului pe proprietăți: ”Tu ești cel care muncește toată ziua, iar statul este cel care știe unde ai portofelul și poate să-ți ia din el câți bani vrea, când vrea”

După TVA și accize, Guvernul va majora cu 70% taxele pe proprietate începând de anul viitor. Economistul Radu Georgescu explică că de fapt e ca și cum statul știe unde ai portofelul și câți bani ai în el, bani din care ia când vrea și câți vrea.

”Azi, Guvernul ne-a mai făcut o surpriză: ne-a spus că plătim prea puține taxe! Este prea puțin că plătim taxe 70% din venitul nostru lunar: impozit pe venit, CAS, CASS, TVA, accize etc. După TVA și accize, Guvernul mărește și taxele pe proprietate.

Explic mai jos cum funcționează taxarea statului:

Ai un job, muncești zilnic, te chinui, îți faci treaba. La sfârșitul lunii vine statul și îți spune: – Felicitări, ai câștigat bani. Hai să-i împărțim. Eu iau 42% din venitul tău.

Ce spui tu: – Ah. De ce îmi iei 42% din venit? Bine că măcar pot să cheltui cum vreau banii care rămân.

Surpriză, nu este așa! Te duci la magazin să-ți cumperi, să spunem o pâine. Prețul pâinii pus de producător este de 10 lei, dar la casă îți spune că trebuie să plătești 12 lei. 2 lei este TVA, pe care îl plătești tot statului.

Ce spui tu: – Ah. De ce îmi iei alte taxe (TVA, accize) dacă deja am plătit impozit din salariu? Bine că măcar pot să cheltui cum vreau banii care rămân.

Urmează o altă mega surpriză: După ani de zile de muncă, de plătit impozite, de plătit TVA-uri și accize, poate reușești să-ți cumperi ceva: un apartament, o garsonieră sau o mașină.

Ce spune statul: – Bravo!! Am aflat că ți-ai cumpărat ceva. Să-mi dai impozit pe chestia cumpărată de tine.

Ce spui tu: – Pai de ce să plătesc o taxă pe ce am cumpărat cu banii mei? Statul nu m-a ajutat cu nimic. Nu am primit niciun ban de la stat. Dacă este bunul meu, de ce trebuie să plătesc chirie la stat, an de an?

Și ca drama să fie completă, când se fac creșteri de taxe, statul îți spune într-un mod serios: – Este spre binele tău că plătești taxe. Modernizăm orașul, ai acces la servicii publice.

Tu te uiți în jur, asfaltul este plin de gropi, la școala copiilor trebuie să plătești anual fondul clasei din care se cumpără hârtie, săpun, scaune etc. Mergi la dentist și trebuie să plătești. Nu ai mers în viața ta la un cabinet stomatologic al statului și te întrebi: – De ce naiba plătesc taxe peste 70% din veniturile mele? Ce naiba face statul pentru acești bani?

Îți dai seama că ești într-o relație complicată cu statul: tu ești cel care muncește toată ziua, statul este cel care știe unde ai portofelul și poate să-ți ia din portofel câți bani vrea, când vrea”, a scris economistul pe Facebook.

