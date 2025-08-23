Radu Georgescu, despre majorarea cu 70% a impozitului pe proprietăți: ”Tu muncești toată ziua, iar statul este cel care știe unde ai portofelul și poate să-ți ia din el câți bani vrea, când vrea”
Radu Georgescu, despre majorarea cu 70% a impozitului pe proprietăți: ”Tu ești cel care muncește toată ziua, iar statul este cel care știe unde ai portofelul și poate să-ți ia din el câți bani vrea, când vrea”
După TVA și accize, Guvernul va majora cu 70% taxele pe proprietate începând de anul viitor. Economistul Radu Georgescu explică că de fapt e ca și cum statul știe unde ai portofelul și câți bani ai în el, bani din care ia când vrea și câți vrea.
”Azi, Guvernul ne-a mai făcut o surpriză: ne-a spus că plătim prea puține taxe! Este prea puțin că plătim taxe 70% din venitul nostru lunar: impozit pe venit, CAS, CASS, TVA, accize etc. După TVA și accize, Guvernul mărește și taxele pe proprietate.
Citește și: Radu Georgescu, despre haosul măsurilor fiscale: ”Politicienii au reușit să enerveze pe toată lumea, nimeni nu mai înțelege nimic. Cred că este o premieră în ultimii 30 de ani”
Explic mai jos cum funcționează taxarea statului:
Ai un job, muncești zilnic, te chinui, îți faci treaba. La sfârșitul lunii vine statul și îți spune: – Felicitări, ai câștigat bani. Hai să-i împărțim. Eu iau 42% din venitul tău.
Ce spui tu: – Ah. De ce îmi iei 42% din venit? Bine că măcar pot să cheltui cum vreau banii care rămân.
Surpriză, nu este așa! Te duci la magazin să-ți cumperi, să spunem o pâine. Prețul pâinii pus de producător este de 10 lei, dar la casă îți spune că trebuie să plătești 12 lei. 2 lei este TVA, pe care îl plătești tot statului.
Ce spui tu: – Ah. De ce îmi iei alte taxe (TVA, accize) dacă deja am plătit impozit din salariu? Bine că măcar pot să cheltui cum vreau banii care rămân.
Urmează o altă mega surpriză: După ani de zile de muncă, de plătit impozite, de plătit TVA-uri și accize, poate reușești să-ți cumperi ceva: un apartament, o garsonieră sau o mașină.
Ce spune statul: – Bravo!! Am aflat că ți-ai cumpărat ceva. Să-mi dai impozit pe chestia cumpărată de tine.
Ce spui tu: – Pai de ce să plătesc o taxă pe ce am cumpărat cu banii mei? Statul nu m-a ajutat cu nimic. Nu am primit niciun ban de la stat. Dacă este bunul meu, de ce trebuie să plătesc chirie la stat, an de an?
Și ca drama să fie completă, când se fac creșteri de taxe, statul îți spune într-un mod serios: – Este spre binele tău că plătești taxe. Modernizăm orașul, ai acces la servicii publice.
Tu te uiți în jur, asfaltul este plin de gropi, la școala copiilor trebuie să plătești anual fondul clasei din care se cumpără hârtie, săpun, scaune etc. Mergi la dentist și trebuie să plătești. Nu ai mers în viața ta la un cabinet stomatologic al statului și te întrebi: – De ce naiba plătesc taxe peste 70% din veniturile mele? Ce naiba face statul pentru acești bani?
Îți dai seama că ești într-o relație complicată cu statul: tu ești cel care muncește toată ziua, statul este cel care știe unde ai portofelul și poate să-ți ia din portofel câți bani vrea, când vrea”, a scris economistul pe Facebook.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
VIDEO | Raed Arafat, la inaugurarea UPU Alba Iulia după extindere: „Trebuie să încurajăm personalul tânăr să intre în medicina de urgență”
Raed Arafat, la inaugurarea UPU Alba Iulia după extindere: „Trebuie să încurajăm personalul tânăr să intre în medicina de urgență” Secretarul de stat Raed Arafat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, a participat, sâmbătă, 23 august 2025, la inaugurarea după extindere și modernizarea a UPU Alba Iulia. Citește și: VIDEO | Unitatea de Primiri […]
Va începe sau nu şcoala pe 8 septembrie? Profesorii fac referendum pentru boicotarea anului şcolar și continuă protestele
Va începe sau nu şcoala pe 8 septembrie? Profesorii fac referendum pentru boicotarea anului şcolar și continuă protestele Va începe sau nu şcoala pe 8 septembrie, se întreabă cei mai mulți dintre părinţii din România. Sindicatele din educaţie au declanşat un referendum pentru boicotarea începerii noului an şcolar. Profesorii şi-au exprimat nemulţumirile încă de acum […]
Ticăloșie și nesimțire la Poșta Română: Compania cere 22 de lei pentru distribuirea fiecărui card de energie de 50 de lei pentru românii nevoiași
Ticăloșie și nesimțire la Poșta Română: Compania cere 22 de lei pentru distribuirea fiecărui card de energie de 50 de lei Pentru fiecare card de energie de 50 de lei destinat achitării facturilor la energie electrică pentru românii cu venituri reduse statul ar putea fi nevoit să achite suplimentar 22 de lei către Poșta Română, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Radu Georgescu, despre majorarea cu 70% a impozitului pe proprietăți: ”Tu muncești toată ziua, iar statul este cel care știe unde ai portofelul și poate să-ți ia din el câți bani vrea, când vrea”
Radu Georgescu, despre majorarea cu 70% a impozitului pe proprietăți: ”Tu ești cel care muncește toată ziua, iar statul este...
VIDEO | Raed Arafat, la inaugurarea UPU Alba Iulia după extindere: „Trebuie să încurajăm personalul tânăr să intre în medicina de urgență”
Raed Arafat, la inaugurarea UPU Alba Iulia după extindere: „Trebuie să încurajăm personalul tânăr să intre în medicina de urgență”...
Știrea Zilei
VIDEO | Burnout în rândul personalului medical de la UPU. Raed Arafat, la Alba Iulia: „Trebuie să reducem presiunea asupra oamenilor”
Burnout în rândul personalului medical de la UPU. Raed Arafat, la Alba Iulia: „Trebuie să reducem presiunea asupra oamenilor” Secretarul...
VIDEO | Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din Alba Iulia, inaugurată după extindere și modernizare, în prezența șefului DSU, Raed Arafat
Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din Alba Iulia, inaugurată după extindere și modernizare, în prezența șefului DSU, Raed Arafat...
Curier Județean
VIDEO | START SPECTACULOS la Alba Carolina Bike Race 2025: Sute de participanți la competiția de anvergură. Concurs înscris în calendarul Federației Române de Ciclism
Start spectaculos la Alba Carolina Bike Race 2025: Sute de participanți la competiția de anvergură Alba Carolina Bike Race 2025...
23-24 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
23-24 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră Inspectoratul de Poliție Județean Alba...
Politică Administrație
VIDEO | Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic. Primar: „Lucrarea este dificilă”
Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj,...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei
Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei Sprijinul financiar care va fi...
Opinii Comentarii
23 august 1944 – România trece de partea Aliaţilor în cel de-al Doilea Razboi Mondial. Cum se sărbătorea în perioada comunistă
23 august 1944 – România trece de partea Aliaţilor în cel de-al Doilea Razboi Mondial. Cum se sărbătorea în perioada...
23 august 1944, ziua în care Regele Mihai ordonă ca mareşalul Ion Antonescu şi miniştrii săi să fie arestaţi. Proclamația sa
23 august 1944, ziua în care Regele Mihai ordonă ca mareşalul Ion Antonescu şi miniştrii săi să fie arestaţi. Proclamația...