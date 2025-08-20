Radu Georgescu, despre haosul măsurilor fiscale: ”Politicienii au reușit să enerveze pe toată lumea, nimeni nu mai înțelege nimic. Cred că este o premieră în ultimii 30 de ani”
Radu Georgescu critică modul în care actualul Guvern a reușit să enerveze, prin zecile de măsuri fiscale, atât mediul privat, antreprenorii, bugetarii, pensionarii, elevii și profesorii.
În trei luni de zile, se discută cum să se taie salariile nesimțite de la stat, fără a se lua măsuri concrete, oamenii fiind debusolați, neștiind la ce să se aștepte.
”Situația actuală a bugetului de stat este comparabilă cu situația din 2009-2010. În 2010, măsurile fiscale au fost comunicate în 30 de secunde de către Traian Băsescu:
– TVA va creste la 24%
-Salariile bugetarilor vor scădea cu 25%
A înțeles toată lumea ce se va întâmpla în România. Acum se discută de 3 luni cum să se reducă deficitul bugetar. S-au votat zeci de măsuri fiscale, nimeni nu mai înțelege nimic. Oamenii stau să se gândească de câte ori vor fi afectați de aceste măsuri.
Se discută de 3 luni cum ar fi posibil să se taie salariile nesimțite de la stat, cum ar fi posibil să se limiteze numărul de membri din consiliile de administrație.
S-ar putea face simplu, clar și rapid de implementat, ca în 2010. Se dă o lege în care se spune că niciun bugetar nu poate să aibă salariul mai mare ca Președintele României, iar bugetul lunar al unui consiliu de administrație să fie limitat la 3 salarii ale Președintelui.
După 3 luni, cu zeci de modificări, politicienii au reușit să enerveze pe toată lumea: mediul privat, antreprenori, bugetari, pensionari, elevi și profesori. Cred că este o premieră în ultimii 30 de ani.
1. Mediul privat
Oamenii din mediul privat nu știu ce taxe vor mai veni peste ei, habar nu au dacă firmele în care lucrează vor mai putea plăti salariile și dacă ei vor mai avea de lucru.
2. Antreprenorii
Antreprenorii se gândesc dacă mai are vreo logică să-ți asumi riscuri în condițiile în care trebuie să plătești statului impozit pe profit de 16%, impozit pe dividende de 16% și CASS la dividende.
Practic, în 2025, statul a devenit acționar principal la orice firmă din România.
3. Bugetari
Bugetarii nu știu dacă vor fi dați afară, dacă li se vor micșora salariile sau vor avea concediu fără plată.
4. Elevi si profesori
Elevilor li s-au tăiat bursele, iar educația va primi mai puțini bani, în condițiile în care România alocă cei mai puțini bani pentru educație din UE, conform Eurostat.
Concluzii
România este ca o navă care a intrat într-o furtună economică. Cei care conduc aceasta navă trebuie să ia niște măsuri rapide, clare, simplu de înțeles și de implementat.
Acum, România pare ca o navă în derivă, iar din toamnă furtuna va fi și mai puternică”, a scris economistul pe Facebook.
