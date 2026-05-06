Părinții scapă de o parte din cheltuielile pentru școală începând cu anul școlar 2027-2028. Ce materiale vor primi gratuit elevii

Părinții din România vor scăpa de o parte dintre cheltuielile care apar, an de an, odată cu începutul școlii. Pe lângă manualele gratuite, elevii vor primi din toamna anului viitor și caiete de lucru, materiale didactice auxiliare, fișe educative, jocuri sau jucării, potrivit unei legi promulgate de șeful statului.

Măsura se va aplica începând cu anul școlar 2027-2028 și vizează atât învățământul de stat, cât și învățământul obligatoriu particular acreditat sau autorizat și cel confesional. Practic, statul extinde pachetul de materiale gratuite oferite elevilor, dincolo de manualele clasice folosite la clasă.

Ce materiale vor primi gratuit elevii

Potrivit informațiilor publice privind legea promulgată, antepreșcolarii, preșcolarii, elevii și personalul didactic de predare vor beneficia gratuit de manuale școlare, dar și de jocuri, jucării, caiete de lucru și alte materiale didactice, în condițiile legii.

Măsura se aplică atât pentru învățământul în limba română, cât și pentru cel în limbile minorităților naționale. Pentru clasa pregătitoare, Ministerul Educației și Cercetării va avea obligația să asigure gratuit materiale didactice alternative, jocuri didactice, cărți educative, fișe de lucru adaptate unităților tematice studiate, caiete de lucru și alte materiale conforme curriculumului național.

Aceste materiale trebuie să fie disponibile atât în format tipărit, cât și digital. Profesorii vor putea utiliza la clasă jocuri, jucării, caiete de lucru, materiale auxiliare și resurse educaționale deschise, cu condiția ca acestea să fie aprobate sau avizate de Ministerul Educației ori să respecte prevederile legale privind siguranța în utilizare.

De ce a fost adoptată această schimbare

Inițial, proiectul a fost gândit mai ales pentru clasa pregătitoare. Deși aceasta face parte din învățământul primar obligatoriu încă din anul școlar 2012-2013, inițiatorii au susținut că, în practică, Ministerul Educației nu asigura suficiente manuale sau materiale didactice pentru acest nivel.

Ulterior, parlamentarii au extins prevederile prin amendamente, astfel încât gratuitatea să includă caiete de lucru, materiale auxiliare, jocuri sau jucării pentru toți elevii, nu doar pentru cei din clasa pregătitoare.

Costul estimat inițial pentru clasa pregătitoare era de aproximativ 100 de lei anual pentru fiecare elev. Raportat la aproximativ 190.000 de copii, suma totală ar fi de cel mult 19 milioane de lei pe an. Inițiatorii au argumentat că efortul bugetar este unul modest în raport cu bugetul educației și că reprezintă o investiție în echitate și calitate.

Ce înseamnă pentru părinți

Pentru familii, schimbarea contează mai ales la început de an școlar, când cheltuielile se adună rapid: ghiozdan, rechizite, caiete speciale, auxiliare, fișe, materiale pentru activități și alte costuri cerute de școală.

Legea nu înseamnă că părinții nu vor mai cumpăra nimic pentru școală, dar reduce o parte din presiunea financiară, mai ales pentru familiile cu venituri mici sau pentru cele cu mai mulți copii.

Marea provocare va fi aplicarea efectivă: achizițiile, distribuția materialelor, calitatea lor și momentul în care acestea ajung în școli. Direcția este însă clară: din anul școlar 2027-2028, elevii trebuie să primească gratuit mai multe materiale necesare la clasă, nu doar manuale.

