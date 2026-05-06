VIDEO | INCENDIU pe un deal împădurit între Valea Bistrii și Albac: Intervenție cu peste 50 de pompieri și 6 autospeciale. Avertismentul transmis de ISU Alba
Pompierii din Alba acționează în continuare pentru stingerea unui incendiu pe un deal împădurit între localitățile Valea Bistrii și Albac – zona Bărăști, semnalat luni, 4 mai 2026.
Salvatorii au acționat și ieri, timp de mai multe ore, iar astăzi au revenit pentru lichidarea focarelor rămase.
La intervenție participă peste 50 de pompieri, cu 6 mijloace tehnice și unelte specifice, în cooperare cu SVSU Albac și personal al Ocolului Silvic.
Potrivit ISU Alba, un incendiu de litieră de padure a fost semnalat luni, 4 mai, manifestându-se pe un deal împădurit între localitățile Valea Bistrii și Albac.
Intervenția a fost una de durată, pompierii acționând ore în șir pentru limitarea și stingerea incendiului, care s-a manifestat la litieră, vegetație uscată și doborâturi.
În această dimineață, intervenția a fost reluată, echipajele acționând pentru lichidarea focarelor rămase.
Suprafața afectată de incendiu până în acest moment este de aproximativ 6ha.
Misiunea este în dinamică.
Cu aceasta ocazie reamintim cetățenilor că arderea vegetației uscate/litieră de padure este strict interzisă și poate avea consecințe grave asupra mediului, bunurilor și vieții oamenilor. Nerespectarea acestor măsuri constituie contravenție și se sancționează conform legislației în vigoare.
De la începutul anului și pana in prezent la nivelul județului Alba au fost aplicate 4 amenzi contravenționale in cuantum de 20.000 lei.
Informații utile despre comportamentul în situații de urgență pot fi regăsite accesând fiipregatit.ro și descărcând aplicația DSU, disponibilă gratuit în App Store & Google Play.
