VIDEO | INCENDIU pe un deal împădurit între Valea Bistrii și Albac: Intervenție cu peste 50 de pompieri și 6 autospeciale. Avertismentul transmis de ISU Alba

INCENDIU pe un deal împădurit între Valea Bistrii și Albac: Intervenție cu peste 50 de pompieri și 6 autospeciale. Avertismentul transmis de ISU Alba

Pompierii din Alba acționează în continuare pentru stingerea unui incendiu pe un deal împădurit între localitățile Valea Bistrii și Albac – zona Bărăști, semnalat luni, 4 mai 2026.

Salvatorii au acționat și ieri, timp de mai multe ore, iar astăzi au revenit pentru lichidarea focarelor rămase.

Potrivit ISU Alba, un incendiu de litieră de padure a fost semnalat luni, 4 mai, manifestându-se pe un deal împădurit între localitățile Valea Bistrii și Albac.

Intervenția a fost una de durată, pompierii acționând ore în șir pentru limitarea și stingerea incendiului, care s-a manifestat la litieră, vegetație uscată și doborâturi.

În această dimineață, intervenția a fost reluată, echipajele acționând pentru lichidarea focarelor rămase.

Pentru localizarea și stingerea in totalitate a incendiului au fost mobilizați peste 50 de pompieri cu 6 mijloace tehnice si unelte genistice in cooperare cu SVSU Albac si personal al Ocolului Silvic.

Suprafața afectată de incendiu până în acest moment este de aproximativ 6ha.

Misiunea este în dinamică.

Cu aceasta ocazie reamintim cetățenilor că arderea vegetației uscate/litieră de padure este strict interzisă și poate avea consecințe grave asupra mediului, bunurilor și vieții oamenilor. Nerespectarea acestor măsuri constituie contravenție și se sancționează conform legislației în vigoare.

De la începutul anului și pana in prezent la nivelul județului Alba au fost aplicate 4 amenzi contravenționale in cuantum de 20.000 lei.

