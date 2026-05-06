Curier Județean

VIDEO | INCENDIU pe un deal împădurit între Valea Bistrii și Albac: Intervenție cu peste 50 de pompieri și 6 autospeciale. Avertismentul transmis de ISU Alba

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

INCENDIU pe un deal împădurit între Valea Bistrii și Albac: Intervenție cu peste 50 de pompieri și 6 autospeciale. Avertismentul transmis de ISU Alba

Pompierii din Alba acționează în continuare pentru stingerea unui incendiu pe un deal împădurit între localitățile Valea Bistrii și Albac – zona Bărăști, semnalat luni, 4 mai 2026.

Salvatorii au acționat și ieri, timp de mai multe ore, iar astăzi au revenit pentru lichidarea focarelor rămase.

La intervenție participă peste 50 de pompieri, cu 6 mijloace tehnice și unelte specifice, în cooperare cu SVSU Albac și personal al Ocolului Silvic.

Potrivit ISU Alba, un incendiu de litieră de padure a fost semnalat luni, 4 mai, manifestându-se pe un deal împădurit între localitățile Valea Bistrii și Albac.

Intervenția a fost una de durată, pompierii acționând ore în șir pentru limitarea și stingerea incendiului, care s-a manifestat la litieră, vegetație uscată și doborâturi.

În această dimineață, intervenția a fost reluată, echipajele acționând pentru lichidarea focarelor rămase.

Pentru localizarea și stingerea in totalitate a incendiului  au fost mobilizați peste 50 de pompieri cu 6 mijloace tehnice si unelte genistice in cooperare cu SVSU Albac si personal al Ocolului Silvic.

Suprafața afectată de incendiu până în acest moment este de aproximativ 6ha.

Misiunea este în dinamică.

Cu aceasta ocazie reamintim cetățenilor că arderea vegetației uscate/litieră de padure este strict interzisă și poate avea consecințe grave asupra mediului, bunurilor și vieții oamenilor. Nerespectarea acestor măsuri constituie contravenție și se sancționează conform legislației în vigoare.

De la începutul anului și pana in prezent la nivelul județului Alba au fost aplicate 4 amenzi contravenționale in cuantum de 20.000 lei.

Informații utile despre comportamentul în situații de urgență pot fi regăsite accesând fiipregatit.ro și descărcând aplicația DSU, disponibilă gratuit în App Store & Google Play.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

15 – 17 mai 2026 | Festivalul Internațional „Lucian Blaga” la Lancrăm și Sebeș: Spectacole și concursuri, cărți de calitate și conferințe științifice, în cadrul unui demers cultural de tradiție

Bogdan Ilea

Publicat

acum 16 minute

în

6 mai 2026

De

Festivalul Internațional „Lucian Blaga” la Lancrăm și Sebeș: Spectacole și concursuri, cărți de calitate și conferințe științifice, în cadrul unui demers cultural de tradiție Onorând o tradiție de peste 46 de ani, Sebeșul ne invită la o nouă ediție a Festivalului Internațional „Lucian Blaga”, un eveniment cultural fondat în anul 1981, de un grup de […]

Citește mai mult

Curier Județean

8-9 mai 2026 | Specialiști în geodezie și cadastru, reuniți la Alba Iulia în cadrul Simpozionului Național cu Participare Internațională GeoCAD

Ioana Oprean

Publicat

acum 13 ore

în

5 mai 2026

De

Specialiști în geodezie și cadastru, reuniți la Alba Iulia în cadrul Simpozionului Național cu Participare Internațională GeoCAD Departamentul de Cadastru, Inginerie Civilă și Ingineria Mediului din cadrul Facultății de Informatică și Inginerie a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează, în perioada 8–9 mai, la cea de-a XVII-a ediție a Simpozionului Național cu Participare […]

Citește mai mult

Curier Județean

20 de puncte noi de reîncărcare a mașinilor electrice într-un oraș din Alba: În ce stadiu este proiectul

Ioana Oprean

Publicat

acum 16 ore

în

5 mai 2026

De

20 de puncte noi de reîncărcare a mașinilor electrice într-un oraș din Alba: În ce stadiu este proiectul Primăria Aiud a lansat, marți, 5 mai 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contrctare prin licitație publică a lucrărilor de amplasare a unor stații de reîncărcare a mașinilor electrice. Procedura de derulează în […]

Citește mai mult