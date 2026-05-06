FOTO | Trandafir „Joe” Croitoru, un om care a trăit fiecare capitol al Unirii Alba Iulia, în zi aniversară, dar și la final de carieră! Lovitură de începere sâmbătă, pe „Cetate”!

Trandafir „Joe” Croitoru, un om care a trăit fiecare capitol al Unirii Alba Iulia, în zi aniversară, dar și la final de carieră. Acesta va da lovitura de începere sâmbătă, 9 mai, pe „Cetate”, la meciul dintre CSM Unirea Alba Iulia și SCM Zalău, la ora 18.00!

Trandafir „Joe” Croitoru, magazionerul echipei de fotbal de Liga 3 CSM Unirea Alba Iulia, împlinește, miercuri, 6 mai 2026, 61 de ani și încheie o carieră impresionantă, după aproape un sfert de secol petrecut alături de CSM Unirea Alba Iulia.

„Din 2001 și până astăzi, a fost mereu lângă echipă, indiferent de ligă sau de vremuri. A trăit alături de Unirea meciuri în Liga I, Liga II, Liga III, Liga IV și Liga V, devenind unul dintre cei mai longevivi magazioneri din fotbalul românesc. Pentru generații întregi de jucători, antrenori și suporteri, „Joe” a însemnat devotament, seriozitate și dragoste pentru culorile alb-negre. Sâmbătă, înaintea meciului cu SCM Zalău, va avea parte de un moment special și va da lovitura simbolică de începere a partidei. La mulți ani, Joe, și mulțumim pentru tot!”, au transmis reprezentanții CSM Unirea Alba Iulia într-un mesaj special.

Foto, informații: CSM Unirea Alba Iulia

