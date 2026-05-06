FOTO | Trandafir „Joe” Croitoru, un om care a trăit fiecare capitol al Unirii Alba Iulia, în zi aniversară, dar și la final de carieră! Lovitură de începere sâmbătă, pe „Cetate”!

acum 49 de minute

Trandafir „Joe” Croitoru, un om care a trăit fiecare capitol al Unirii Alba Iulia, în zi aniversară, dar și la final de carieră. Acesta va da lovitura de începere sâmbătă, 9 mai, pe „Cetate”, la meciul dintre CSM Unirea Alba Iulia și SCM Zalău, la ora 18.00!

Trandafir „Joe” Croitoru, magazionerul echipei de fotbal de Liga 3 CSM Unirea Alba Iulia, împlinește, miercuri, 6 mai 2026, 61 de ani și încheie o carieră impresionantă, după aproape un sfert de secol petrecut alături de CSM Unirea Alba Iulia.

Din 2001 și până astăzi, a fost mereu lângă echipă, indiferent de ligă sau de vremuri. A trăit alături de Unirea meciuri în Liga I, Liga II, Liga III, Liga IV și Liga V, devenind unul dintre cei mai longevivi magazioneri din fotbalul românesc. Pentru generații întregi de jucători, antrenori și suporteri, „Joe” a însemnat devotament, seriozitate și dragoste pentru culorile alb-negre. Sâmbătă, înaintea meciului cu SCM Zalău, va avea parte de un moment special și va da lovitura simbolică de începere a partidei. La mulți ani, Joe, și mulțumim pentru tot!”, au transmis reprezentanții CSM Unirea Alba Iulia într-un mesaj special.

Foto, informații: CSM Unirea Alba Iulia

FOTO: Școala Gimnazială „Nicodim Ganea", învingătoare la faza zonală a Cupei Satelor, la Sibiu, la ambele categorii la fotbal feminin și calificare la turneul final

acum 13 ore

5 mai 2026

Școala Gimnazială „Nicodim Ganea”, învingătoare la faza zonală a Cupei Satelor, la Sibiu, la ambele categorii la fotbal feminin și calificare la turneul final Echipele din Bistra, de la Școala Gimnazială „Nicodim Ganea”, s-au impus la faza zonală a Cupei Satelor-Penny, disputată la Gura Râului (Sibiu), atât la Under 11, cât și la Under 13, […]

Viitorul Sântimbru – Școala de Fotbal Valea Frumoasei, finala Cupei României, faza județeană, pe „Cetate", duminică, 14 iunie, zi când este și festivitatea de premiere a finalului de sezon

acum 21 de ore

5 mai 2026

Viitorul Sântimbru – Școala de Fotbal Valea Frumoasei, finala Cupei României, faza județeană, pe „Cetate”, duminică, 14 iunie, zi când este și festivitatea de premiere a finalului de sezon organizată de AJF Alba Finala Cupei României, faza județeană, Vitorul Sântimbru – Școala de Fotbal Valea Frumoasei, se dispută duminică, 14 iunie, pe Stadionul „Cetate” din […]

CSM Unirea Alba Iulia, al doilea an consecutiv câștigătoare a campionatului și event național! În weekend, 8-10 mai, în Bazinul Olimpic, ultimul turneu și decernarea trofeului

acum 21 de ore

5 mai 2026

CSM Unirea Alba Iulia, al doilea an consecutiv câștigătoare a campionatului și event național la polo feminin! În weekend, 8-10 mai, în Bazinul Olimpic, ultimul turneu și decernarea trofeului Cetatea Marii Uniri a devenit capitala polo-ului feminin autohton, CSM Unirea Alba Iulia fiind campioana României și în același timp câștigătoare a eventului național pentru a […]

