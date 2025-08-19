Economistul Radu Georgescu: „Guvernul nu vrea să schimbe nicio impozitare pentru multinaționale. Acestea vor avea liber la externalizarea profitului”

Radu Georgescu: „Guvernul nu vrea să schimbe nicio impozitare pentru multinaționale. Acestea vor avea liber la externalizarea profitului”

„Guvernul nu vrea să schimbe nicio impozitare pentru multinaționale. Acestea vor avea liber la externalizarea profitului”, afirmă economistul Radu Georgescu în contextul în care în spațiul public intențiile Executivului au stârnit confuzii.

„„Șoc și groază. Se schimbă impozitarea multinaționalelor”. „Lume, lume. Guvernul împiedică multinaționalele să-și externalizeze profitul”. „Breaking news. Guvernul taxează tranzacțiile intra grup ale multinaționalelor, punând o limită de 3%”.

Cam așa arata știrile pe care le-am citit în media în ultima săptămână. Se pare că nu prea a înțeles nimeni ce vrea Guvernul să facă. Explic mai jos:

1. Ce vrea Guvernul să facă

Guvernul vrea să schimbe criteriile de calcul pentru impozitul pe profit plătit de companii. Vrea să pună o limitare de 3% pentru serviciile intra grup ( servicii de management, servicii contabile, marketing, IT, legal, HR etc.). Daca firma depășește această limitare, cheltuielile devin nedeductibile. Adică firma plătește impozit pe profit 16% din acele sume intra grup. Deci nu se schimbă nicio impozitare pentru multinaționale.

2. Cui se adresează

Tuturor companiilor din România. Românești și multinaționale. IMM-uri și companii foarte mari Condiția este ca firma să facă parte dintr-un grup de firme. Grupurile de firme sunt formate din firme care au cel puțin 25% din acțiuni deținute de aceeași persoană. Deci această lege va impacta toate firmele, nu doar multinaționale.

3. Ce înseamnă

Multinaționalele vor fi fericite cu această lege. Vor avea liber la externalizarea profitului. Dar multinaționalele vor scăpa de controalele de la ANAF. Vor scăpa de procesele cu statul. Vor scăpa de costurile cu consultanța fiscală pentru prețurile de transfer. Practic această lege vă desființa jobul de consultant pe prețuri de transfer intra grup. De aceea cele mai mari critici pentru aceasta lege vin de la firmele din Big 4 care au departamente de prețuri de transfer intra grup.

4. Cine va plati

Dacă nu te-ai prins până acum am o veste pentru tine. Tu vei plăti această schimbare de lege. Orice cost, creșteri de taxe sunt transferate de firme către clienți. Deci titlul ar trebui să fie: „Breaking news. Această lege va crește și mai mult inflația și prețurile”.

5. Concluzii

Azi am avut o ședință de management la un client. Am discutat despre importanța de a studia și de a înțelege ce se întâmplă din punct de vedere economic și cum ne impactează. Faptul că citești un articol de ziar sau o postare pe rețelele sociale nu înseamnă neapărat că și înțelegi cum te impactează din punct de vedere economic”, spune Radu Georgescu.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI