15 – 17 mai 2026 | Festivalul Internațional „Lucian Blaga” la Lancrăm și Sebeș: Spectacole și concursuri, cărți de calitate și conferințe științifice, în cadrul unui demers cultural de tradiție
Festivalul Internațional „Lucian Blaga” la Lancrăm și Sebeș: Spectacole și concursuri, cărți de calitate și conferințe științifice, în cadrul unui demers cultural de tradiție
Onorând o tradiție de peste 46 de ani, Sebeșul ne invită la o nouă ediție a Festivalului Internațional „Lucian Blaga”, un eveniment cultural fondat în anul 1981, de un grup de intelectuali transilvăneni (Mircea Tomuș. Achim Mihu) și frecventat de-a lungul anilor de elitele culturale românești (în 1984 – Constantin Noica, în 1986 – de Nicolae Steinhardt ș.a.).
Inspirat de istoria sa bogată, cel mai longeviv festival dedicat lui Lucian Blaga ne propune, în perioada 15-17 mai 2026, un program din care nu lipsesc conferințele științifice, expozițiile, lansările de carte, gândite în jurul ideii de a-i omagia atât pe fiul Lancrămului, Lucian Blaga, cât și pe Constantin Brâncuși – personalitatea anului 2026, în România. Ambii au mizat pe simplitate, iar organizatorii au fost inspirați de aceste personalități unice formulând tema festivalului, care se creionează astfel: Esențializarea ca fenomen cultural: Lucian Blaga și Constantin Brâncuși, în plăsmuirea noului stil.
Aceasta dimensiune este dublată de artele spectacolului, atât de îndrăgite de public, spectacolul de teatru „Electra” – în regia lui Mihai Măniuțiu (care se bucură de succes și recunoaștere la nivel internațional), seara de tango (cu artiști de la Opera Națională din Cluj-Napoca) sau concursul-spectacol de recitare de poezie (cu invitații speciali – Adriana Trandafir și Vasile Șeicaru) fiind repere de neratat din program. Festivalul de la Sebeș este onorat de prezența actorului Constantin Chiriac, într-un recital extraordinar de poezie, remarcabilul director al Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu și fondatorul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, considerat cel mai mare eveniment din România dedicat artelor spectacolului și al treilea cel mai important din lume. Dimensiunea internațională a evenimentului este garantată prin prezența artistei Chiyo Hagiwara, cea care i-a promovat în spațiul nipon, atât pe Lucian Blaga, cât și pe Carl Filtsch, o veritabilă ambasadoare a Sebeșului cultural. Ei i se alătură cercetători și traducători din SUA, Germania și Spania.
Vitalitatea festivalului va fi asigurată prin prezența celor peste 100 de voluntari provenind de la principalele licee din Sebeș, precum și de numeroșii laureați ai concursurilor de creație și de lectură reunite sub invocația blagiană „Laudă semințelor, celor de față și în veci, tuturor!”, se arată într-un comunicat transmis.
Programul festivalului internațional ,,Lucian Blaga” Lancrăm – Sebeș, ediția a XLVI-a
VINERI, 15 MAI 2026
LANCRĂM și SEBEȘ
Lancrăm
- Orele 10.00-10.45: Începutul și sfârșitul. Pelerinaj la statuia și la mormântul lui Lucian Blaga din Lancrăm, alături de voluntarii festivalului. Rugăciune de pomenire
- Casa Memorială „Lucian Blaga” Lancrăm
- Ora 11.00: DESCHIDEREA OFICIALĂ A FESTIVALULUI
- Primirea invitaților. Recital de poezie susținut de actorul Dorel Vișan. Momente muzicale cu Aurelian Teofil la nai
- Vernisajul expoziției Brâncuși: Coloana și Cuvântul. Curator: Ion Țârlea, Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu
- Vernisajul expoziției Amintiri de familie… Dramaturgia blagiană pe marile scene europene. Curatori: Felicia Cornelia Bugnariu și Nadia-Diana Arsin
- Inedit: Expunerea manuscrisului Luntrea lui Caron, aflat în patrimoniul Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, curator: Ioana Rustoiu
- Casa Memorială „Lucian Blaga” Lancrăm
- Ora 12.30: Sesiune de comunicări ştiinţifice cu tema Esențializarea ca fenomen cultural: L. Blaga și C. Brâncuși, în plăsmuirea noului stil. Moderator: CS I dr. Eugeniu Nistor. Cărţi şi reviste în festival
Sebeș
- Biserica Franciscană „Sf. Bartolomeu” Sebeș
- Ora 17.00: Spectacol-lectură Tulburarea apelor. O producție a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu. Regia: Mariana Cămărășan
- Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș – sala de spectacole
- Ora: 19.00: SPECTACOL-CONCURS DE RECITARE DE POEZIE.
- Întâlnire cu actrița Adriana Trandafir. Momente muzicale cu Vasile Șeicaru, Chiyo Hagiwara și trupa Procust
- Piața Primăriei Sebeș
- Ora 21.00: Instalație interactivă Esența. Omagiu Blaga – Brâncuși. Concept și creație: Alin Gavrilă, artist plastic
SÂMBĂTĂ, 16 MAI 2026
SEBEȘ
- Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș
- Ora 09.00: Sesiune de comunicări științifice cu tema Esențializarea ca fenomen cultural: L. Blaga și C. Brâncuși, în plăsmuirea noului stil. Moderator: prof. univ. dr. Ilie Moise. Cărți și reviste în festival – moderator prof. dr. Zenovie Cârlugea
- Aula Primăriei Municipiului Sebeș
- Orele 15.00-18.00: Lansări de carte și momente aniversare alături de Editura „Școala Ardeleană” din Cluj-Napoca. Invitați: Marta Petreu, Ion Vartic, Mihai Măniuțiu, Vasile George Dâncu
- Primăria Municipiului Sebeș
- Ora 18.00: Expoziția Dincolo de vizibil: arta gestului în caligrafia japoneză, realizată de prof. univ. dr. Rodica Frențiu, directorul Departamentului de limbi și literaturi asiatice – Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca. Momente muzicale cu Chiyo Hagiwara la Senzonshō, un instrument musical de percuție care folosește mai multe clopote Senzon (clopote folosite în ritualurile budiste)
- Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș – sala de spectacole
- Ora 19.00: SPECTACOL MUZICAL-COREGRAFIC: TANGO MEETS OPERA
- Un concept unic ce aduce împreună atmosfera pasională a tangoului și rafinamentul operei. Interpretează solista Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, mezzosoprana IULIA MERCA, alături de Cluj Tango Orchestra și dansatorii Alin Bogdan și Irina Croitoru
- Piața Primăriei Sebeș
- Ora 21.00: Instalație interactivă Esența. Omagiu Blaga – Brâncuși. Concept și creație: Alin Gavrilă, artist plastic
DUMINICĂ, 17 MAI 2026
SEBEȘ
- Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș
- Ora 11.00: Festivitatea de premiere a câștigătorilor Concursului național de creație literară și artă plastică „Laudă semințelor, celor de față şi-n veci tuturor!” și Concursului local de lectură pentru clasele I-IV „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor!” (coord. prof. învățământ primar Mihaela Gatea)
- Lansare de carte pentru copii: Cărăbușul de aramă (coordonator: Nadia-Diana Arsin), Editura Școala Ardeleană Cluj-Napoca.
- Primirea invitaților cu Fanfara din Petrești și Scutierii de Mühlbach. Momente muzicale cu Alexandra Pamfilie și Școala de muzică „DoReMi” a Centrului Cultural „Lucian Blaga”. Animație cu trupele de teatru pentru copii Gepetto și Pied Piper
- Vernisajul expoziției de artă modernă și contemporană Incursiune în spiritul brâncușian, realizată în parteneriat cu Muzeul de Artă din Târgu Jiu
- Ora 17.00: BISERICA EVANGHELICĂ SEBEȘ
- SPECTACOL DE GALĂ: Metanie Ție, Părinte!. Recital de poezie susținut de actorul Constantin Chiriac
- Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș – sala de spectacole
- Ora 19.00: SPECTACOL DE TEATRU – ELECTRA. Regia: Mihai Măniuțiu
- O întâlnire inedită între marea tragedie greacă și muzica populară maramureșeană, interpretată live de Grupul IZA
- O producție a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu
- Piața Primăriei Sebeș
- Ora 21.00: Instalație interactivă Esența. Omagiu Blaga – Brâncuși. Concept și creație: Alin Gavrilă, artist plastic
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | INCENDIU pe un deal împădurit între Valea Bistrii și Albac: Intervenție cu peste 50 de pompieri și 6 autospeciale. Avertismentul transmis de ISU Alba
INCENDIU pe un deal împădurit între Valea Bistrii și Albac: Intervenție cu peste 50 de pompieri și 6 autospeciale. Avertismentul transmis de ISU Alba Pompierii din Alba acționează în continuare pentru stingerea unui incendiu pe un deal împădurit între localitățile Valea Bistrii și Albac – zona Bărăști, semnalat luni, 4 mai 2026. Salvatorii au acționat […]
8-9 mai 2026 | Specialiști în geodezie și cadastru, reuniți la Alba Iulia în cadrul Simpozionului Național cu Participare Internațională GeoCAD
Specialiști în geodezie și cadastru, reuniți la Alba Iulia în cadrul Simpozionului Național cu Participare Internațională GeoCAD Departamentul de Cadastru, Inginerie Civilă și Ingineria Mediului din cadrul Facultății de Informatică și Inginerie a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează, în perioada 8–9 mai, la cea de-a XVII-a ediție a Simpozionului Național cu Participare […]
20 de puncte noi de reîncărcare a mașinilor electrice într-un oraș din Alba: În ce stadiu este proiectul
20 de puncte noi de reîncărcare a mașinilor electrice într-un oraș din Alba: În ce stadiu este proiectul Primăria Aiud a lansat, marți, 5 mai 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contrctare prin licitație publică a lucrărilor de amplasare a unor stații de reîncărcare a mașinilor electrice. Procedura de derulează în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
8-9 mai 2026 | Restricții de circulație pe Transalpina (DN67C) pentru desfășurarea competiției „Transalpina Challenge” 2026
8-9 mai 2026 | Restricții de circulație pe Transalpina (DN67C) pentru desfășurarea competiției „Transalpina Challenge” 2026 În perioada 8–9 mai...
Părinții scapă de o parte din cheltuielile pentru școală începând cu anul școlar 2027-2028. Ce materiale vor primi gratuit elevii
Părinții scapă de o parte din cheltuielile pentru școală începând cu anul școlar 2027-2028. Ce materiale vor primi gratuit elevii...
Știrea Zilei
PNL trece în Opoziție, după căderea Guvernului. Vot covârșitor în ședința partidului: „PSD să-şi asume guvernarea”
PNL trece în Opoziție, după căderea Guvernului. Vot covârșitor în ședința partidului: „PSD să-şi asume guvernarea” Partidul Național Liberal trecere...
FOTO | Albaiulianul Andrei Irimie, pe locul 2 la împins din culcat la Campionatul European de Powerlifting 2026 după ce a concurat accidentat: „Această medalie e mai mult decât un loc pe podium”
Albaiulianul Andrei Irimie, pe locul 2 la împins din culcat la Campionatul European de Powerlifting 2026 după ce a concurat...
Curier Județean
15 – 17 mai 2026 | Festivalul Internațional „Lucian Blaga” la Lancrăm și Sebeș: Spectacole și concursuri, cărți de calitate și conferințe științifice, în cadrul unui demers cultural de tradiție
Festivalul Internațional „Lucian Blaga” la Lancrăm și Sebeș: Spectacole și concursuri, cărți de calitate și conferințe științifice, în cadrul unui...
VIDEO | INCENDIU pe un deal împădurit între Valea Bistrii și Albac: Intervenție cu peste 50 de pompieri și 6 autospeciale. Avertismentul transmis de ISU Alba
INCENDIU pe un deal împădurit între Valea Bistrii și Albac: Intervenție cu peste 50 de pompieri și 6 autospeciale. Avertismentul...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Investiții în zone recreative, infrastructură socială, educație și patrimoniu – proiecte ale PSD pentru Alba Iulia
Investiții în zone recreative, infrastructură socială, educație și patrimoniu – proiecte ale PSD pentru Alba Iulia Aleșii locali ai PSD...
VIDEO | „Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței Mici
„Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței...
Opinii Comentarii
5 mai | Ziua internațională a moașelor, marcată în peste 50 de țări
5 mai | Ziua internațională a moașelor, marcată în peste 50 de țări Ziua internaţională a moaşelor este celebrată la...
Dan Chindriș, ghid de turism: Previziuni și expectative pentru turismul local din Alba Iulia în 2026
Dan Chindriș, ghid de turism: Previziuni și expectative pentru turismul local din Alba Iulia în 2026 Suntem la începutul lunii...