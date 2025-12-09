Economistul Radu Georgescu, despre economie, sistem bancar și financiar: ,,În curând se va striga Popa Prostul”

Economistul Radu Georgescu a explicat într-o postare pe Facebook cum funcționează economia, sistemul bancar și sistemul financiar pe planeta Pământ.

,,Pe planeta Pământ datoria totală este de 150 trilioane dolari: aici intră datoriile țărilor, companiilor și băncilor. Dar către cine sunt aceste datorii? Cine ne-a împrumutat? Din câte știm, oficial nu ne-au găsit extratereștrii să ne dea bani.

Faza 1: Bani = Aur

Până în 1971, toți banii de pe planeta Pământ aveau acoperire în aur. În 1944, a fost acordul de la Bretton Woods în care toți banii erau legați la dolari, iar dolarul era legat la aurul deținut de SUA.

Pe scurt, dacă aveai 10 lei în buzunar, în spatele acestor bani era aur deținut de Banca Centrală din SUA (FED).

Faza 2: Bani = …Nimic

În 1971, președintele SUA Richard Nixon a dat o lege în care a spus că rupe dolarul de aur. SUA avea nevoie de bani în concurența economică și militară cu Rusia și pur si simplu nu exista atâta aur.

Pe scurt, din 1971, s-a dat liber la printare de bani, iar banii nu mai au acoperire în nimic. Banii au luat denumirea de bani Fiat (în latină Fiat însemna „a face”).

Faza 3: Băncile generează bani electronici fără număr printr-o notă contabilă

Începând cu 1971, banii pe planeta Pământ sunt generați de bănci atunci când acordă un credit. Băncile emit bani electronici făcând în softul contabil o notă contabilă Activ = Pasiv.

Faza 4: Banii nu există ci sunt doar niște cifre în softul contabil al băncii

Probabil te uiți în extras și vezi că ai niște bani în cont. Dar probabil nu știi că acești bani nu există.

Explic: să spunem că ai economisit 10.000 lei și îi depui la bancă. Acești bani îți apar în extras. Banca este obligată să pună 10% din ei în seif, ca rezerve. Restul de 9.000 lei îi dă ca și credit bancar către altă persoană.

Să-i spunem „Tipul nr 1”. După ce va primi creditul, Tipul nr 1 va avea și el 9.000 lei în extras. Deci din banii tăi 10.000 a mai apărut un alt tip care spune că are și el 9.000 lei. După mai multe cicluri bancare depozit – credit, după 1 an, vor fi 10 tipi care spun și ei că au bani în bancă.

Tu și cei 10 tipi veți spune că aveți cumulat 100.000 lei, dar de fapt, în spate sunt doar cei 10.000 lei economisiți de tine.

Faza 5: Se strigă Popa Prostul

Din acest circuit bancar, activele devin mult mai mici decât pasivele (datoriile). Se creează bule speculative: imobiliare, bursa etc. La un moment dat se strigă Popa Prostul.

Popa Prostul sunt cei care rămân cu datoriile (credite bancare). Ultima dată s-a strigat Popa Prostul în 2008.

Concluzii

Mințile luminate de economie, Warren Buffett, Jamie Dimon, Ray Dalio, spun că în curând se va striga Popa Prostul.

Tu când crezi că se va striga Popa Prostul? Și ce faci să nu fii Popa Prostul?”, a scris economistul pe Facebook.

