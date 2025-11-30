Rămâi conectat

Radu Georgescu despre 1 Decembrie: „90% dintre oameni vor fi și mai săraci, iar 10% vor fi și mai bogați”

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 14 minute

în

De

Festival de Romania 2025

Economistul și antreprenorul Radu Georgescu a publicat recent pe contul său de Facebook o analiză care atrage atenția asupra schimbărilor economice globale și asupra modului în care deciziile băncilor centrale afectează viața de zi cu zi a oamenilor.

În postarea sa, acesta explică efectele deciziilor Băncii Centrale din Statele Unite ale Americii (FED) asupra inflației și asupra puterii de cumpărare a populației, oferind totodată o perspectivă personală asupra modului în care investește pentru a se proteja de aceste fenomene.

Economistul explică în termeni simpli cum politicile monetare ale celor mai mari economii ale lumii influențează direct viața cotidiană și averea oamenilor obișnuiți, subliniind diferențele între moralitate și realitatea economică globală.

Redăm mai jos textul integral al postării lui Radu Georgescu:

Mâine este 1 Decembrie. Pentru unii înseamnă că va fi zi liberă deoarece este Ziua Națională a României. Pentru alții înseamnă mici și fasole cu ciolan. Pentru alții înseamnă că vor sta 5 ore în mașină pe Valea Prahovei. Dar pentru toți, ziua de mâine înseamnă că se va schimba muzica economică pe planeta Pământ.

Mâine, Banca Centrală din America (FED) va anunța reducerea dobânzii de referință, că va înceta procesul de reducere a activelor bilanțiere și că va începe să crească activele bilanțiere.

Radu, vorbește pe românește. Pe românește înseamnă că se vor printa iar bani fără număr. Înseamnă un nou val de inflație. Tot pe românește asta înseamnă că 90% dintre oameni vor fi și mai săraci iar 10% vor fi și mai bogați.

Este corect? Sigur că nu. Este moral? Sigur că nu. Dar pe planeta Pământ economia nu funcționează după moralitate și corectitudine.

Pe data de 14 noiembrie am explicat în ce investesc eu pentru a mă proteja de inflație. Vezi aici articolul

Pe 23 noiembrie am explicat de ce am făcut ceva ce nu credeam că o să fac acum 2 ani. Am început să cumpăr Bitcoin. Vezi aici articolul

Să vedem cum au evoluat investițiile mele de la momentul publicării articolelor. Asta înseamnă o creștere medie de 4,2% în două săptămâni.

Anualizat înseamnă o creștere de 200%. Acum compară cu dobânda la un depozit bancar.

Individual nu putem să facem nimic pentru a schimba economia. Noi doar putem să studiem, să gândim și să jucăm inteligent pentru a ne proteja financiar familia și companiile în care lucrăm.

