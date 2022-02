RADARE de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliţia Rutieră, în perioada 5 – 7 februarie 2022

N.V. Gogol, autorul lunii februarie la Clubul de lectură al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba: Clubul de lectură își reia activitate

Luni, 7 februarie 2022, în organizarea Consiliului Județean Alba și a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, are loc prima întâlnire din acest an a Clubului de lectură „Lucian Blaga”.

Înființat la cererea cititorilor în anul 2017, clubul s-a numit inițial LecturALBA. „Din respect pentru patronul cultural al instituției noastre, am decis ca, începând cu acest an, acesta să se numească Clubul de lectură „Lucian Blaga”. Sub patronajul uriașului scriitor, întâlnirile membrilor vechi și noi se vor desfășura lunar, tema următorului club urmând a fi anunțată în timp util”, transmite managerul instituției, Silvan Stâncel.

Cum vremurile nu mai permit întâlnirile la sediul bibliotecii, față în față, pentru a preveni răspândirea pandemiei de COVID-19, dezbaterile se mută, temporar, în online, pe zoom, de la ora 17.00.

Dacă vă place N.V. Gogol, sunteți așteptați și dumneavoastră să vă conectați la dezbateri, împreună cu membrii clubului, care au ales ca temă de pornire povestirea „Însemnările unui nebun”. Să aveți la îndemână și „Nasul” și „Mantaua”, poate se discută în prelungiri! Link-ul va fi disponibil luni, la ora 17.00, pe pagina de Facebook a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba.

Nikolai Vasilievici Gogol (1809 – 1852), prozator și dramaturg rus, fondatorul „Școlii naturale” (denumire dată de Belinski realismului rus), „s-a născut într-un sat din Ucraina. După absolvirea liceului, a plecat la Sankt Petersburg, unde a început să publice, sub diverse pseudonime, în revistele literare ale vremii.

Succesul a venit însă abia în 1831, odată cu publicarea volumului de povestiri Serile în cătunul de lîngă Dikanka. I-au urmat mai multe volume de nuvele și povestiri (Mirgorod, Povestiri din Petersburg, Arabescuri), romane (Taras Bulba, Suflete moarte) și piese de teatru (Revizorul, Căsătorie, Jucătorii de cărți).

Pline de umor, originale și inovatoare, scrierile sale s-au bucurat de o largă apreciere, asigurându-i un loc în galeria celor mai importanți prozatori ai lumii. S-a stins din viață la doar 42 de ani”, scrie Emil Iordache în prefața volumului pe care l-a și tradus din limba rusă, respectiv „Mantaua. Nasul. Însemările unui nebun”, de N.V. Gogol.

Proiectul 3.18 Clubul de lectură Lucian Blaga face parte din Programul 2 Animație culturală și este un proiect al Consiliului Județean Alba și al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba.