Rabla auto 2026 | Programul va începe în această lună. Modificările anunțate de ministrul Mediului: ,,Românii trebuie să știe unde s-a fabricat acea mașină”
Programul va începe în această lună. Modificările anunțate de ministrul Mediului: ,,Românii trebuie să știe unde s-a fabricat acea mașină”
Programul Rabla 2026 pentru autoturisme va fi lansat în cursul acestei luni, imediat după finalizarea consultării publice și a procedurilor legale, a anunțat marți, 9 iunie 2026, ministrul Mediului, Diana Buzoianu.
Potrivit ministrului, ordinul care reglementează programul va fi publicat astăzi și va rămâne timp de zece zile în transparență decizională, conform Antena 3 CNN.
„Astăzi va fi publicat ordinul, zece zile trebuie să stea în transparență. Sunt convinsă că vor fi cereri de dezbatere, mai ales în condițiile noi care sunt puse”, a declarat Diana Buzoianu.
După încheierea perioadei de consultare și aprobarea ordinului, vor urma etapele administrative de înscriere a dealerilor și de depunere a dosarelor.
„Vom avea exact același calendar ca și anul trecut, cu aceleași termene și aceleași zile. Programul va putea să înceapă ca primă etapă în luna iunie, dar va avea de parcurs toate etapele din ghid”, a precizat ministra Mediului.
Programul beneficiază în acest an de un buget de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane mai mult decât în ediția precedentă.
„Anul trecut am avut un buget de 200 de milioane de lei, anul acesta avem 300 de milioane de lei. Arătăm astfel că credem în acest program și că vrem o continuitate”, a spus Diana Buzoianu.
Una dintre cele mai importante modificări vizează proveniența mașinilor care vor putea fi cumpărate prin program.
Potrivit ministrului, vor fi eligibile doar autoturismele fabricate în state membre ale Uniunii Europene, în țări din Spațiul Economic European sau în state semnatare ale Tratatului Mediteranean, mai notează sursa citată.
„Practic, românii trebuie să știe unde s-a fabricat acea mașină”, a explicat Diana Buzoianu.
Oficialul a susținut că noile criterii urmăresc reducerea impactului asupra mediului și încurajarea investițiilor realizate în Europa.
„Una este să aduci o mașină de la 20.000 de kilometri, alta este să o aduci de la 2.000 de kilometri, ca impact pe mediu. Și evident că ne dorim și o componentă de susținere a producțiilor sau a celor care investesc mai aproape de România sau chiar în România”, a declarat ministrul Mediului.
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