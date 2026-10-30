Foto | Jandarmii din Alba, la datorie în weekendul 31 octombrie – 1 noiembrie 2026: Vor asigura măsurile de ordine la evenimentele din județ
Jandarmii din Alba, la datorie în weekendul 31 octombrie – 1 noiembrie 2026: Vor asigura măsurile de ordine la evenimentele din județ
În zilele următoare, jandarmii din Alba vor fi prezenți la mai multe evenimente sportive și recreative organizate în județul Alba, unde vor acționa pentru prevenirea incidentelor și desfășurarea în bune condiții a activităților programate.
La ce evenimente vor fi prezenți jandarmii din Alba în weekend-ul 31 octombrie – 1 noiembrie 2026
- Pe stadionul „Groapa Rotundă” din Micești, vom asigura măsurile de ordine publică la partida de fotbal din cadrul Ligii a III-a, dintre echipele Universitar Alba Iulia și CSM Unirea Alba Iulia.
- În localitățile Abrud, Roșia Montană și Bucium, colegii noștri vor fi la datorie cu prilejul evenimentului „Toamnă în Apuseni”, care include o competiție de off-road.
- La Baza Sportivă „Târnavele Blaj-Tiur”, vom asigura măsurile specifice la meciul de fotbal din Liga a III-a, dintre formațiile ACS CIL Blaj și CSC Ghiroda.
- La Sala Polivalentă din municipiul Blaj, vom fi prezenți la partida de volei feminin din cadrul Diviziei A1, dintre CSM Volei Alba Blaj și CSM București.
Recomandări făcute de Jandarmeria Alba
- Pentru a preveni apariția unor situații neplăcute, adresăm participanților următoarele recomandări:
- Respectați indicațiile organizatorilor și ale forțelor de ordine;
- Adoptați un comportament civilizat și evitați implicarea în conflicte sau provocări;
- Supravegheați copiii și acordați o atenție sporită bunurilor personale, în special în zonele aglomerate;
- La competiția de off-road, păstrați o distanță corespunzătoare față de traseele parcurse de autovehicule și respectați zonele destinate spectatorilor.
,,Vom fi alături de participanți pe întreaga durată a manifestărilor, pregătiți să intervenim ori de câte ori situația o impune.
Vă dorim un sfârșit de săptămână plăcut, cu evenimente reușite și fără incidente!”, au mai explicat jandarmii din Alba.
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