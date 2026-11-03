2 – 8 noiembrie 2026 | Acțiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere în care sunt implicați pietoni efectuate de polițiștii din Alba

Acțiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere în care sunt implicați pietoni efectuate de polițiștii din Alba

Polițiștii din Alba desfășoară, în perioada 2–8 noiembrie 2026, acțiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere în care sunt implicați pietoni și pentru verificarea respectării regulilor de circulație de către aceștia.

Potrivit IPJ Alba, în perioada 2–8 noiembrie 2026, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba desfășoară acțiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere în care sunt implicați pietoni, precum și pentru verificarea respectării normelor de circulație de către aceștia.

Activitățile se desfășoară în cadrul Calendarului de acțiuni pentru reducerea riscului rutier în anul 2026 și au ca scop creșterea siguranței pe drumurile publice și responsabilizarea tuturor participanților la trafic.

Pentru a preveni implicarea în accidente rutiere, polițiștii le recomandă pietonilor:

– Să traverseze numai prin locurile special amenajate și semnalizate;

– Să se asigure temeinic înainte de a traversa, chiar și pe trecerile pentru pietoni;

– Să respecte semnalele semafoarelor și indicațiile polițiștilor care dirijează circulația;

– Să circule pe trotuar, iar în lipsa acestuia, pe acostament sau cât mai aproape de marginea din stânga a drumului, în sensul lor de mers;

– Să poarte elemente reflectorizante pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă.

Totodată, pietonii trebuie să evite traversarea prin locuri nepermise, prin fața sau prin spatele mijloacelor de transport public oprite în stații, precum și angajarea în traversare atunci când se apropie un autovehicul cu regim prioritar, care are în funcțiune semnalele speciale luminoase și sonore.

De asemenea, este important ca pietonii să nu folosească telefonul mobil și să nu poarte căști audio în timpul traversării, să nu se oprească și să nu se întoarcă pe trecerea pentru pietoni și să respecte semnalele care interzic traversarea căii ferate.

Neatenția, traversarea prin locuri nepermise și neasigurarea înainte de traversare se numără printre comportamentele care pot pune în pericol siguranța pietonilor.

Reamintim că nerespectarea prevederilor legislației rutiere poate atrage sancțiuni contravenționale, amenzile aplicabile fiind cuprinse între 432,5 lei și 648,75 lei, în funcție de abaterea săvârșită.

Polițiștii le recomandă pietonilor să manifeste prudență, să se asigure înainte de traversare și să nu presupună că au fost observați de conducătorii auto.

FOTO: ARHIVĂ (ROL ILUSTRATIV)

Secțiune Știri sub articolul principal