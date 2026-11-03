2 – 8 noiembrie 2026 | Acțiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere în care sunt implicați pietoni efectuate de polițiștii din Alba
Acțiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere în care sunt implicați pietoni efectuate de polițiștii din Alba
Polițiștii din Alba desfășoară, în perioada 2–8 noiembrie 2026, acțiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere în care sunt implicați pietoni și pentru verificarea respectării regulilor de circulație de către aceștia.
Potrivit IPJ Alba, în perioada 2–8 noiembrie 2026, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba desfășoară acțiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere în care sunt implicați pietoni, precum și pentru verificarea respectării normelor de circulație de către aceștia.
Activitățile se desfășoară în cadrul Calendarului de acțiuni pentru reducerea riscului rutier în anul 2026 și au ca scop creșterea siguranței pe drumurile publice și responsabilizarea tuturor participanților la trafic.
Pentru a preveni implicarea în accidente rutiere, polițiștii le recomandă pietonilor:
– Să traverseze numai prin locurile special amenajate și semnalizate;
– Să se asigure temeinic înainte de a traversa, chiar și pe trecerile pentru pietoni;
– Să respecte semnalele semafoarelor și indicațiile polițiștilor care dirijează circulația;
– Să circule pe trotuar, iar în lipsa acestuia, pe acostament sau cât mai aproape de marginea din stânga a drumului, în sensul lor de mers;
– Să poarte elemente reflectorizante pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă.
Totodată, pietonii trebuie să evite traversarea prin locuri nepermise, prin fața sau prin spatele mijloacelor de transport public oprite în stații, precum și angajarea în traversare atunci când se apropie un autovehicul cu regim prioritar, care are în funcțiune semnalele speciale luminoase și sonore.
De asemenea, este important ca pietonii să nu folosească telefonul mobil și să nu poarte căști audio în timpul traversării, să nu se oprească și să nu se întoarcă pe trecerea pentru pietoni și să respecte semnalele care interzic traversarea căii ferate.
Neatenția, traversarea prin locuri nepermise și neasigurarea înainte de traversare se numără printre comportamentele care pot pune în pericol siguranța pietonilor.
Reamintim că nerespectarea prevederilor legislației rutiere poate atrage sancțiuni contravenționale, amenzile aplicabile fiind cuprinse între 432,5 lei și 648,75 lei, în funcție de abaterea săvârșită.
Polițiștii le recomandă pietonilor să manifeste prudență, să se asigure înainte de traversare și să nu presupună că au fost observați de conducătorii auto.
FOTO: ARHIVĂ (ROL ILUSTRATIV)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Salariul mediu net în Alba a ajuns la 4.967 de lei, dar rămâne sub media națională. Județul, pe locul 14 în România și locul 4 în Regiunea Centru
Salariul mediu net în Alba a ajuns la 4.967 de lei, dar rămâne sub media națională. Județul, pe locul 14 în România și locul 4 în Regiunea Centru Numărul salariaților din județul Alba a scăzut în august 2026 atât față de luna precedentă, cât și comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce […]
2 noiembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
2 noiembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează marți, 3 noiembrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul […]
Foto | Elevul fruntaș Ștefan Simescu de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia a obținut Medalie de aur la etapa internațională a NEO Science Olympiad
Elevul fruntaș Ștefan Simescu de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia a obținut Medalie de aur la etapa internațională a NEO Science Olympiad Performanță remarcabilă la disciplina fizică pentru elevul fruntaș Ștefan Simescu din clasa a X-a de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia. Acesta a obținut o medalie de aur […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Rabla Auto 2026: Au început înscrierile pentru persoane fizice. Ce valoare au ecotichetele pentru fiecare categorie de vehicule
Rabla Auto 2026: Au început înscrierile pentru persoane fizice. Ce valoare au ecotichetele pentru fiecare categorie de vehicule O nouă...
Plata alocațiilor și indemnizațiilor, în avans în noiembrie 2026! Când intră banii în conturi și când ajung prin poștă
Plata alocațiilor și indemnizațiilor, în avans în noiembrie 2026! Când intră banii în conturi și când ajung prin poștă Vești...
Știrea Zilei
Ce salarii ar urma să aibă șoferii de la noua companie de transport a administrației locale din Alba Iulia
Ce salarii ar urma să aibă șoferii de la noua companie de transport a administrației locale din Alba Iulia Viitoarea...
VIDEO | Noul magazin Lidl din Aiud se deschide în 20 noiembrie 2026. Al doilea supermarket din oraș al retailerului, aproape de inaugurare
Noul magazin Lidl din Aiud se deschide în 20 noiembrie 2026. Al doilea supermarket din oraș al retailerului, aproape de...
Curier Județean
Salariul mediu net în Alba a ajuns la 4.967 de lei, dar rămâne sub media națională. Județul, pe locul 14 în România și locul 4 în Regiunea Centru
Salariul mediu net în Alba a ajuns la 4.967 de lei, dar rămâne sub media națională. Județul, pe locul 14...
2 – 8 noiembrie 2026 | Acțiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere în care sunt implicați pietoni efectuate de polițiștii din Alba
Acțiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere în care sunt implicați pietoni efectuate de polițiștii din Alba Polițiștii din Alba desfășoară, în...
Politică Administrație
Foto | USR Alba, la masa deciziilor naționale: Președintele Flaviu Rădițoiu și alți membri au reprezentat filiala la Congresul de la Timișoara
USR Alba, la masa deciziilor naționale: Președintele Flaviu Rădițoiu și alți membri au reprezentat filiala la Congresul de la Timișoara...
Restructurări masive în aparatul de stat: Agențiile și primăriile mici, vizate de comasări / Sorin Grindeanu: „Avem nevoie de reformă reală”
Restructurări masive în aparatul de stat: Agențiile și primăriile mici, vizate de comasări / Sorin Grindeanu: „Avem nevoie de reformă...
Opinii Comentarii
Mesaje de Halloween în limba engleză 2026. Texte pentru Sms-uri și urări „înfricoșătoare”
“Trick or treat!” • Mesaje, sms-uri și urări „înfricoșătoare” de Halloween 2026 în limba engleză • mesaje de groază de...
MESAJE de HALLOWEEN 2026. SMS-uri, felicitări, statusuri, mesaje amuzante, înfricoșătoare și mesaje în limba engleză de HALLOWEEN
Mesaje de Halloween 2026 • Felicitări, urări şi statusuri înfricoşătoare • mesaje de groază • mesaje horror • SMS -uri...