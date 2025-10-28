Rabla 2025 | Bugetul pentru autovehiculele termice și hibride – persoane fizice va fi suplimentat cu 45 de milioane de lei
Rabla 2025 | Bugetul pentru autovehiculele termice și hibride – persoane fizice va fi suplimentat cu 45 de milioane de lei
Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat, marți, 28 octombrie 2025, redistribuirea bugetului alocat sesiunii de înscriere în cadrul Programului Rabla auto în vederea suplimentării fondurilor pentru persoanele fizice care doresc să-și achiziționeze autovehicule noi cu motoare termice și hibride.
În contextul cererii ridicate pentru achiziția de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC), motociclete și autovehicule cu sistem de propulsie hibrid, AFM a decis redirecționarea a 45 de milioane de lei către această categorie de autovehicule, prin diminuarea bugetului alocat autovehiculelor electrice.
Solicitanții – persoane fizice se vor putea înscrie în aplicația informatică începând de joi, 6 noiembrie 2025, ora 10:00, până la data de 15 decembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea fondurilor disponibile.
De asemenea, rămâne disponibilă înscrierea pentru achiziționarea autovehiculelor electrice, în limita noului buget disponibil.
„Dorim să oferim o nouă șansă celor care nu au reușit să se înscrie în prima etapă. O parte din fondurile alocate autovehiculelor electrice rămase neutilizate, precum și sumele rezervate pentru care nu s-au finalizat pașii procedurali conform ghidului de finanțare, vor fi puse la dispoziție pentru noi înscrieri. Astfel, 45 de milioane de lei sunt transferate către componenta clasică a programului – pentru autovehicule pe benzină sau hibride – pentru ca mai mulți români să poată beneficia de sprijin pentru achiziția unei mașini noi, mai puțin poluante”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.
Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice are un buget total de 200 de milioane de lei, iar fondurile destinate autovehiculelor noi cu combustie internă, motocicletelor și celor cu sistem de propulsie hibrid s-au epuizat în data de 30 septembrie 2025, în doar 13 minute de la lansare.
Valoarea ecotichetelor acordate în cadrul programului Rabla Auto pentru persoanele fizice este următoarea:
*18.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;
*15.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;
*12.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;
*10.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Cum va fi VREMEA în România până în 24 noiembrie 2025: Temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite. Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 24 noiembrie 2025: Temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite. Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni Temperaturile se vor situa peste valorile obişnuite până aproape de sfârşitul lunii noiembrie, în întreaga ţară, anunţă meteorologii ANM, care au făcut publică prognoza pentru intervalul 27 octombrie – […]
Liber la cheltuieli pentru festivaluri și concerte. Guvernul a adoptat modificările la OUG 52 care a nemulțumit primarii
Liber la cheltuieli pentru festivaluri și concerte. Guvernul a adoptat modificările la OUG 52 care a nemulțumit primarii. Ce s-a schimbat Modificările la Ordonanța 52 care a nemulțumit numeroși primari au fost adoptate, luni, 27 octombrie, de către Guvern. Acest OUG limita cheltuielile administraților locale, însă primarii au acuzat Guvernul că nu mai pot face […]
Economistul Radu Georgescu, despre lupta românilor cu prețurile: „Majoritatea românilor se luptă să plătească facturile”
Economistul Radu Georgescu, despre presiunea prețurilor asupra românilor: „Majoritatea românilor se luptă să plătească facturile” Economistul Radu Georgescu trage un semnal de alarmă după ce Trading Economics a publicat datele privind inflația din septembrie 2025: România are a doua cea mai mare inflație din Europa, doar între Ucraina și Rusia. „Probabil că simțiți și voi […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Rabla 2025 | Bugetul pentru autovehiculele termice și hibride – persoane fizice va fi suplimentat cu 45 de milioane de lei
Rabla 2025 | Bugetul pentru autovehiculele termice și hibride – persoane fizice va fi suplimentat cu 45 de milioane de...
Cum va fi VREMEA în România până în 24 noiembrie 2025: Temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite. Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 24 noiembrie 2025: Temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite. Prognoza meteo de...
Știrea Zilei
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 28 octombrie 2025: 530 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 28 octombrie 2025: 530 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...
FOTO | Fost elev al Școlii „Avram Iancu” din Alba Iulia, pe prima treaptă a podiumului la „Cupa României”. Flavius Giosa și partenera sa Maria au câștigat categoria Tineret Latino la dans sportiv
Fost elev al Școlii „Avram Iancu” din Alba Iulia, pe prima treaptă a podiumului la „Cupa României” Școala Gimnazială „Avram...
Curier Județean
29-31 octombrie 2025 | Circulație rutieră ÎNCHISĂ temporar înspre și dinspre Gâmbaș, la trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Tribun Tudoran din Aiud: RUTA OCOLITOARE
Circulație rutieră ÎNCHISĂ temporar înspre și dinspre Gâmbaș, la trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Tribun Tudoran...
VIDEO | Au fost finalizate lucrările la noua parcare din spatele Tribunalului Alba: Câte locuri de parcare sunt disponibile
Au finalizate lucrările la noua parcare din spatele Tribunalului Alba: Câte locuri de parcare sunt disponibile Au finalizate lucrările la...
Politică Administrație
FOTO | Zeci de plăcuțe de informare turistică cu cod QR vor fi montate pe principalele monumente și atracții din Aiud
Zeci de plăcuțe de informare turistică cu cod QR vor fi montate pe principalele monumente și atracții din Aiud Zeci...
FOTO | Iluminat stradal integral pe tehnologie LED în fiecare sat aparținător de Ocna Mureș
Iluminat stradal integral pe tehnologie LED în fiecare sat aparținător de Ocna Mureș Fiecare stradă din localitățile componente ale orașului...
Opinii Comentarii
28 octombrie: Mihai Viteazul câștigă bătălia de la Șelimbăr. În drumul său spre Alba Iulia, a fost primit cu entuziasm de populație
28 octombrie: Mihai Viteazul câștigă bătălia de la Șelimbăr. În drumul său spre Alba Iulia, a fost primit cu entuziasm...
27 octombrie 1687: Semnarea Tratatului de la Blaj. Imperiul Habsburgic obliga 12 orașe transilvane să primească la iernat trupele imperiale
27 octombrie 1687: Semnarea Tratatului de la Blaj La 27 octombrie, în 1687, era semnat Tratatul de la Blaj, prin...