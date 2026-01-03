Punct de primire deținuți amenajat la Penitenciarul Aiud: Ce lucrări presupune proiectul

Penitenciarul Aiud a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de contractare a lucrărilor aferente proiectului „Lucrări de intervenții la Post Control II-III”.

Autoritatea Contractantă dorește achiziționarea lucrărilor de execuție pentru obiectivul de investiții „Lucrări de intervenții la Post Control II-III)” – Penitenciarul Aiud pentru executarea lucrărilor de consolidare, modernizare si extindere la clădirea existentă.

Acest proiect presupune amenajarea punctului de primire detinuti conform reglementărilor in vigoare, modernizarea birourilor destinate serviciului regim penitenciar și sefului de tura, precum și etajarea clădirii în vederea amenăjarii unei mansarde cu destinația de sală de ședințe.

În prezent clădirea are formă poligonală, în L, cu regimul de înălțime Parter, fiind constituită din trei tronsoane alipite. Clădirea prezintă un grad avansat de uzură, ca urmare a exploatării îndelungate, continuarea utilizării acesteia devenind periculoasă ori ineficientă din punct de vedere economic și al scopului pentru care a fost creată.

Având în vedere faptul că în incinta Penitenciarului Aiud nu există un Punct de Primire Deținuți, conform cu O.M.J. 4800/C/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, beneficiarul dorește prin acest obiectiv realizarea unui Punct de Primire Deținuți adecvat cerințelor legislative.

Valoarea totală estimată a contractului propus este de 9.026.685 de lei, fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 13 februarie 2026.

