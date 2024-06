Publicitate electorală: Rotar pentru Blaj, Blajul înainte de toate!

Călin Matieș – Și totuși: PENTRU CE? Scauniada impostorilor! M-am răzgândit de multe ori înainte să transmit acest mesaj. Aleg totuși să o fac. Și eu consider că modul brutal în care a fost altoit deputatul din Alba este unul nedemn pentru Parlamentul României. Consider că violența fizică nu își are locul niciunde în societate […]