Publicitate electorală| Aura Ardelean (USR PLUS)- Priorități reale în administrația locală a orașului Teiuș

Sunt Aura Iustina Alexandra Ardelean, am 31 ani, născută și crescută în Teiuș. După terminarea liceului am plecat la Cluj Napoca, pentru a urma studiile Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu, specializarea Farmacie. Am ales această profesie din dorința de a ajuta oamenii și de a fi de folos comunității în care trăiesc.

Din 2013 lucrez în domeniul pe care l-am studiat, în mediul privat, în orasul în care m-am născut. Am avut ocazia să cunosc și să lucrez cu oameni de la care am învățat foarte multe, având oportunități de dezvoltare atât personală, cât și profesională, astfel că, în momentul de față, coordonez echipa din Teiuș ca farmacist diriginte.

Candidez pentru funcția de primar al orașului meu natal pentru că îmi doresc să schimb viziunea generală a publicului asupra actualei clase politice, să îmbunătățesc percepția oamenilor asupra instituției primarului, a Primăriei în ansamblul său și a oamenilor care lucreaza în aceasta. Cred cu tărie în meritocrație și condamn ferm nepotismele.

Îmi doresc să aduc orașului meu suflul tânăr, înnoitor de care are nevoie, prin proiecte de digitalizare a serviciilor acordate de primarie către cetățeni, prin reconstruirea parteneriatului dintre aleșii locali și cei pe care îi reprezintă, prin transparență decizională și a actului de administrație și prin realizarea unui dialog onest, concret și real între cetățeni și edili.

Îmi doresc pentru orașul nostru un centru medical permanent, unde toti cetățenii să își poată rezolva problemele de sănătate, indiferent de oră sau zi. Oamenii din Teiuș merită să aibă acces la servicii medicale de calitate, care să includă chiar și servicii medicale la domiciliu pentru persoanele aflate în imposibilitate de deplasare.

Un aspect deosebit de important pentru orice societate este educația, deoarece astfel se formează generațiile viitoare cărora le vom preda ștafeta și care, la rândul lor, ne vor avea, la un moment dat, în grijă.

Pornind de la primul nivel, am în vedere și construirea unei creșe, venind, astfel, în ajutorul părinților cu copii mai mici de 3 ani, astfel încât aceștia să nu fie nevoiți să renunțe la locurile de muncă pentru a avea grijă de copii. Trebuie să acordăm foarte multă atenție acestei instituții, din mai multe motive. Mai întâi, prin oferirea unei alternative sigure și la standarde de calitate impecabile la concediul de creștere a copilului, părintele aflat în această perioadă de inactivitate, de obicei mama, este reintrodus în activitate. Întoarcerea unei mame la locul de muncă poate face diferența nu doar la nivel financiar, deși nici acesta nu este de neglijat. Multe mame se confruntă cu depresia postnatală, ori reinserția lor în câmpul muncii le oferă sentimentul împlinirii profesionale, al funcționalității lor, al importanței pe care ele, femeile, o au ca profesioniste.

Mai mult, revenirea proaspetelor mame la locul de muncă înaintea terminării perioadei legale de concediu maternal înseamnă și o șansă în plus de a păstra un angajat activ, în contact cu evoluția cunoștințelor profesionale necesare, care, altfel, s-ar diminua sau chiar ar fi ratate. Existența unei creșe ar ridica și presiunea care apare asupra bunicilor, care pot fi implicați în creșterea nepoților prin petrecerea de timp de calitate alături de aceștia, după orele de creșă, seniorii având, astfel, posibilitatea de a fi activi fie în domenii profesionale, dacă sunt interesați, fie în dezvoltare personală și în activități care să îi mențină în permanent contact cu societatea, evitând izolarea lor.

În ce privește învățământul primar și cel secundar, modernizarea școlilor și aducerea lor la standardele actuale din punct de vedere informatic, ca și susținerea educației la distanță prin acordarea de ajutoare sub formă de echipamente și suport logistic atât profesorilor, cât și elevilor provenind din medii defavorizate sunt unele dintre punctele cele mai importante ale programului meu pentru funcția de primar.

Vreau să construim locuri de joacă supravegheate video pentru ca părinții sa nu mai aibă grija siguranței copiilor lor când aceștia își întâlnesc micuții prieteni.

Militez pentru refacerea, îmbunătățirea sau crearea spațiilor verzi, acolo unde se poate și este nevoie. Intenționez să dezvolt un program pentru sustenabilitate și protecția mediului înconjurător prin proiecte de educare a populatiei referitor la colectarea selectivă a deșeurilor, prin crearea de puncte de reciclare a obiectelor electrocasnice vechi sau stricate, prin organizarea de acțiuni de curățenie generală de două ori pe an, astfel ca, prin colectarea organizată a tuturor materialelor de care cetățenii nu mai au nevoie, să evităm aruncarea lor în locuri neamenajate și să protejăm, astfel, natura și mediul înconjurător.

Vreau să rezolvăm problema apelor pluviale atât de supărătoare pentru anumite zone ale orașului; avem nevoie de regândirea și refacerea sistemului de canalizare și de colectare a apelor pluviale dar și de acțiuni de curățare și ecologizare a zonelor de scurgere a apei adiacente orașului. Va trebui rezolvată problema privind vechimea rețelei de distribuție a curentului electric, astfel încât să nu mai avem la nesfârșit neplăceri atunci când avem condiții meteo mai deosebite sau când există, în același timp, prea mulți consumatori pe rețea. De asemenea, intenționez să fac un pas spre modernitate și să demarez proiecte pentru trecerea la rețele subterane, eliminând, astfel, cablurile atât de inestetice și de periculoase.

Am în proiect și crearea unei platforme online pentru a sprijini producătorii locali, reunindu-le ofertele, astfel încât toată lumea să aibă aces la produse de calitate, oferite de persoane din împrejurimi. În felul acesta micii producători vor avea șansa dezvoltării afacerii lor, iar lanțul de aprovizionare alimentară va fi întărit, consumatorii având la dispoziție opțiuni suplimentare locale.

Îmi doresc să promovăm monumentele istorice ale orașului, să le includem în programe culturale locale, să refacem identitatea spațiului în care trăim, astfel ca modernul să își găsească rădăcinile în cultura și tradițiile locale.

Îmi doresc să fac din Teiuș orașul la care am visat dintotdeauna, cu străzi curate, cu spații verzi, cu locuri de joacă și cu oameni multumiți de creșterea nivelului de trai și implicați permanent în viața publică a localității.

Pe 27 septembrie, votați Aura Ardelean pentru Primăria Orașului Teiuș și echipa de consilieri locali USR PLUS!

Votați Mihail David pentru Președinția Consiliului Județean Alba și echipa de consilieri județeni USR PLUS!

