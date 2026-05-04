INCENDIU de vegetație uscată pe Valea Bistrii limita cu Albac: Intervin pompierii în zona Bărăști

Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit luni, în jurul orei 12.00, pe Valea Bistrii, la limita cu Albac. Inetrvin pompierii din Câmpeni.

Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetația uscată pe Valea Bistrii limita cu Albac, în zona Bărăști.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de prima intervenție și comandă și SVSU Albac.

UPDATE: Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

Suprafața afectată de incendiu este de aproximativ 2 hectare. Se intervine pentru stingerea acestuia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI