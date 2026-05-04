Polițiștii din Abrud, acțiune în sistem integrat pe raza orașului: Ce sancțiuni au fost aplicate

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Abrud au desfășurat la data de 3 mai 2026, în intervalul orar 19.00- 22.00, o acțiune, în sistem integrat, pe raza orașului, care a avut drept scop menținerea unui climat de siguranță publică și prevenirea faptelor săvârșite cu violență.

În cadrul acțiunii, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, peste 60 de verificări de persoane și 20 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Au fost constatate 9 abateri de natură contravențională, dintre care 7 la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 1.415 lei.

În cadrul acțiunii, au fost consiliate 20 de persoane aflate în situații conflictuale, pe linia violenței domestice, combaterea violenței domestice fiind un obiectiv prioritar al Poliției Române.

Aceste acțiuni vor continua și în perioada următoare.

