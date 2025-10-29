Proprietarii de case din România cu camere de supraveghere trebuie să respecte o nouă regulă: Au 30 de zile pentru a se conforma

Tot mai mulți români își instalează camere de supraveghere pentru a-și proteja locuințele, mașinile sau curțile, însă această tendință vine cu riscul de a încălca dreptul la viață privată al altor persoane. Începând din această lună, proprietarii de sisteme video trebuie să se conformeze noilor reguli impuse de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), care a stabilit un termen de 30 de zile pentru conformare.

Noile reglementări clarifică modul legal de utilizare a camerelor video pe proprietăți private, fără a afecta intimitatea vecinilor sau a trecătorilor. Imaginile captate pot fi considerate date cu caracter personal, mai ales dacă permit identificarea persoanelor, ceea ce face ca instalarea camerelor să implice responsabilitate directă din partea proprietarilor. Scopul sistemelor video trebuie să fie strict protecția bunurilor și a locuinței, nu supravegherea altor persoane fără consimțământul acestora.

Ce reguli trebuie respectate

Potrivit ANSPDCP și normelor GDPR, proprietarii trebuie să se asigure că sistemul respectă cinci reguli principale:

* Motiv legitim: camerele pot fi montate doar pentru protecția locuinței și a siguranței celor din gospodărie.

* Orientarea corectă a camerelor: este interzisă înregistrarea zonelor publice sau a proprietăților vecinilor.

* Informarea vizibilă: trebuie afișate semne care indică supravegherea video, scopul acesteia și datele de contact ale responsabilului.

* Limitarea perioadei de stocare: imaginile trebuie șterse automat după maximum 30 de zile, cu excepția situațiilor legale justificate.

* Acces restricționat: doar persoanele autorizate pot vizualiza înregistrările, iar sistemele trebuie protejate împotriva accesului neautorizat.

În plus, dacă camerele surprind accidental trotuarele sau curțile vecinilor, proprietarii trebuie să repoziționeze echipamentele pentru a respecta intimitatea altor persoane.

Consecințele nerespectării regulilor

Încălcarea acestor reguli poate atrage sancțiuni legale serioase. ANSPDCP poate aplica avertismente, amenzi sau poate impune demontarea camerelor și ștergerea înregistrărilor. În cazurile de folosire abuzivă, cum ar fi hărțuirea sau șantajul, răspunderea poate fi chiar penală.

De asemenea, persoanele afectate pot formula acțiuni civile pentru daune morale. De exemplu, un vecin filmat fără drept poate solicita repoziționarea sau îndepărtarea camerei, iar în caz de refuz, situația poate fi raportată ANSPDCP pentru verificare.

Noile reguli urmăresc echilibrul între dreptul la securitate și dreptul la viață privată. Într-o perioadă în care camerele de supraveghere devin tot mai accesibile, autoritățile subliniază că supravegherea responsabilă nu este doar o chestiune tehnologică, ci și una de responsabilitate civică, iar termenul de 30 de zile pentru conformare este un semnal clar în acest sens.

