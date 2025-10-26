VIDEO | Bărbat de 68 de ani din Vinerea, AGRESAT în propria locuință de doi cugireni: Poliția cercetează cazul

Bărbat de 68 de ani din Vinerea, AGRESAT în propria locuință de doi cugireni: Poliția cercetează cazul

Un bărbat din Vinerea a fost agresat în propria locuință de doi cugireni.

Potrivit IPJ Alba, la data de 25 octombrie 2025, în jurul orei 21.00, polițiștii din Cugir au fost sesizați de către un bărbat de 36 de ani, din localitatea Vinerea, județul Alba, cu privire la faptul că tatăl său este agresat.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, doi bărbați, ambii în vârstă de 39 de ani și un bărbat de 55 de ani, toți din Cugir ar fi pătruns, fără drept, în locuința unui bărbat de 68 de ani, din localitatea Vinerea și l-ar fi agresat fizic, pe acesta, în urma unor discuții contradictorii.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și violare de domiciliu.

