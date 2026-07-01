VIDEO | Imagini spectaculoase pe Autostrada A1 Sibiu–Pitești: Tunelul Robești, străpuns complet din inima munților. Se lucrează intens la 9 viaducte și 3 tuneluri
Imagini spectaculoase pe Autostrada A1 Sibiu–Pitești: Tunelul Robești, străpuns complet din inima munților. Se lucrează intens la 9 viaducte și 3 tuneluri
Lucrările pe Autostrada A1 Sibiu–Pitești înregistrează un progres major: Tunelul Robești a fost străpuns complet, iar imaginile din interior arată dimensiunea impresionantă a lucrării.
Lucrările la Autostrada Sibiu–Pitești înaintează într-un ritm vizibil, iar unul dintre cele mai importante momente de pe șantierul secțiunii montane a fost deja atins: Tunelul Robești, cu o lungime de aproximativ 900 de metri, a fost străpuns complet, după ce ambele galerii au fost excavate de la un capăt la celălalt.
Anunțul a fost făcut de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care a prezentat imagini din interiorul galeriei pe sensul Pitești–Sibiu, unde se poate observa deja continuitatea tunelului pe toată lungimea sa.
Deși structura de rezistență a fost realizată prin excavare, șantierul nu este nici pe departe finalizat. Următoarea etapă importantă o reprezintă turnarea cămășuielii interioare din beton, element esențial pentru consolidarea și siguranța tunelului.
Ulterior, vor fi montate instalațiile de ventilare, iluminat, monitorizare și siguranță, care vor transforma galeria într-un tunel rutier modern, adaptat standardelor europene.
Tunelul Robești este considerat una dintre cele mai complexe lucrări de infrastructură de pe tronsonul montan al Autostrăzii Sibiu–Pitești, proiect strategic pentru conectarea Munteniei de Transilvania.
Progres semnificativ pe A1 Sibiu–Pitești: se lucrează intens la 9 viaducte și 3 tuneluri
Lucrările pe Secțiunea 2 a Autostrăzii Sibiu–Pitești (A1), cuprinsă între Boița și Cornetu, au înregistrat o evoluție semnificativă, în condițiile în care constructorul turc Mapa–Cengiz menține o mobilizare ridicată în șantier, cu sute de muncitori și utilaje active pe mai multe fronturi de lucru.
Potrivit directorului general al CNAIR, Cristian Pistol, progresul fizic al lucrărilor a crescut pe una dintre cele mai complexe secțiuni montane ale autostrăzii, chiar dacă încă nu a fost emis Acordul de Mediu revizuit pentru întreaga lungime de 31,33 kilometri, document necesar pentru extinderea completă a autorizațiilor de construire.
În prezent, pe șantier lucrează aproximativ 650 de muncitori și 200 de utilaje, activitatea fiind concentrată pe zonele unde intervențiile sunt permise.
Pe tronsonul Boița–Cornetu, constructorul desfășoară lucrări în paralel la nouă viaducte și trei tuneluri – Balota, Robești și Boița 1 – fiecare aflate în stadii diferite de execuție.
La viaducte, stadiul fizic variază între aproximativ 14% și 87%, fiind executate lucrări de piloți, elevații și suprastructură, în funcție de etapa fiecărui obiectiv.
La tunelul Balota, cu o lungime de 500 de metri și un progres fizic de circa 3%, se lucrează la portalul de intrare, fiind deja excavați aproximativ 27 de metri din galeria dreaptă.
Pentru tunelul Robești, cu o lungime de 900 de metri, ambele galerii au fost străpunse, iar stadiul fizic este de aproximativ 36%. În prezent se execută lucrări de hidroizolație și betonare a căptușelii.
La tunelul Boița 1, cu lungimi de 264 și 247 de metri pe cele două galerii, stadiul fizic este de aproximativ 21%. Au fost excavați 26 de metri în galeria dreaptă și 106 metri în galeria stângă.
Concomitent, pe întregul front de lucru se execută și alte tipuri de lucrări, precum excavații și umpluturi pentru terasamente, torcretări pentru consolidări și turnarea rigolelor pentru evacuarea apelor pluviale.
Extinderea ritmului de execuție depinde însă de emiterea Acordului de Mediu revizuit, fără de care nu pot fi eliberate autorizațiile de construire pentru întregul traseu.
Secțiunea 2 a Autostrăzii Sibiu–Pitești are o lungime de 31,33 kilometri și include, potrivit datelor CNAIR, 7 tuneluri (aproximativ 5 kilometri), 24 de poduri și 24 de viaducte, însumând circa 11 kilometri de structuri. Valoarea contractului este de 4,25 miliarde lei (fără TVA), finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport 2021–2027.
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