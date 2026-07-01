FOTO | Un câine grav rănit, salvat din vârf de munte: Misiune specială a salvamontiștilor

Un câine grav rănit, salvat din vârf de munte: Misiune specială a salvamontiștilor

Un câine grav rănit, aflat într-o stare critică, a fost salvat, miercuri 1 iulie 2026 din zona Vârfului Păpușa, în Masivul Parâng, de salvamontiștii din cadrul Serviciului Salvamont al Consiliului Județean Gorj.

Potrivit unei postări publicate pe pagina de Facebook a Salvamont Gorj, echipa de intervenție a fost solicitată să recupereze animalul, iar la sosirea la fața locului a găsit un câine cu traumatisme severe. Acesta nu își mai putea folosi membrele posterioare și avea o rană deschisă de mari dimensiuni în zona botului.

Salvamontiștii aflați în serviciul de tură la Baza Salvamont Rânca au transportat câinele în siguranță la bază, unde i-au curățat și pansat rănile, l-au hrănit și i-au acordat primele îngrijiri.

În perioada următoare, salvatorii vor încerca să găsească un medic veterinar care să evalueze starea animalului și să stabilească dacă acesta poate beneficia de tratament și are șanse de recuperare.

„Dincolo de misiunile de salvare din munte, există momente care ne amintesc că omenia nu face diferența între oameni și animale. Atunci când o ființă suferă și are nevoie de ajutor, datoria unui salvator rămâne aceeași: să fie acolo”, au transmis reprezentanții Salvamont Gorj.

foto: Salvamont Gorj

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