FOTO | Salvan-Ancău Remus-Ioan, elev la Școala Gimnazială Micești din Alba Iulia, cea mai mare medie din Alba la Evaluarea Națională 2026
Salvan-Ancău Remus-Ioan, elev la Școala Gimnazială Micești din Alba Iulia, cea mai mare medie din Alba la Evaluarea Națională 2026
Cea mai mare medie din Alba la Evaluarea Națională 2026 a fost obținută de un elev de la Școala Gimnazială Micești, din Alba Iulia.
Este vorba de Salvan-Ancău Remus-Ioan, care a obținut media 9,87.
El a obținut nota 9,95 la Limba și literatura română și 9,80 la Matematică.
Ioan a absolvit Școala Gimnazială Micești, din Alba Iulia, finalizând clasa a VIII-a cu media 10 curat.
Pentru examenul de Evaluare Națională a beneficiat atât de suportul și susținerea doamnelor profesoare de la clasă, cât și de cel al doamnelor care l-au meditat, fiind un copil implicat și silitor, care a muncit și s-a străduit pe tot parcursul celor 4 ani de gimnaziu, terminând cu media 10.
Adolescentul spune că subiectele de la cele două probe nu au fost o problemă pentru el, examenul a fost o provocare, peste care a trecut cu succes.
Tânărul vrea să urmeze una din specializările din cadrul Colegiului Național ,,Horia, Cloșca și Crișan” respectiv profilul real – Matematică-Informatică, intensiv engleză.
La aflarea veștii că are media cea mai mare din județul Alba, Ioan a fost bucuros, fericit, recunoscător și mulțumit că munca și strădania lui au dat roade.
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