Proiectul privind alegerea viceprimarului municipiului Alba Iulia va fi retras de pe ordinea de zi. Cine vor fi noii consilieri locali

Unul dintre proiectele de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de marți este alegerea viceprimarului municipiului Alba Iulia ca urmare a faptului ca Gabriel Plesa a „divorțat” de PNL, și-a dat demisia si a trecut la USR.

Contactat de Ziarul Unirea, Paul Voicu, viceprimarul cu atribuții de primar a declarat că: „proiectul privind alegerea viceprimarului va fi retras de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare din data 18 februarie 2020, întrucât PNL nu a stabilit în mod clar un candidat”.

Cel mai probabil proiectul privind aleg viceprimarului va fi repus pe ordinea de zi in 28 feb anul curent.

Între vechiul PNL și vechiul PDL a existat un protocol potrivit caruia fiecare dintre cele 2 partide are un loc de viceprimar. În acest caz dupa plecarea lui Plesa, postul de viceprimar ar fi revenit lui Gabriel Lupea, singurul consilier din vechiul PNL care a ramas in consiliul local sau eventual lui Rares Buglea, care ar urma sa intre cons dupa demisiile lui Plesa si Emil Popescu. Potrivit presedintelui PNL Alba Iulia, Paul Voicu, protocolul respectiv nu mai este in vigoare, intre timp realizandu se unificarea celor 2 partide, PNL putand propune orice viceprimar, indiferent daca provine din vechiul pnl sau pdl.

in ce priveste cons locali care vor lua locul lui emil popescu si gabriel plesa, urmatorii pe lista sunt rares buglea si monica onetiu. Rares Buglea potrivit surselor noastre, inca nu si a manifestat optiunea pt a si prelua mandatul de consilier, iar Monica Onetiu s ar afla in stare de incompatibilitate, urmatorul pe lista fiind Marius Presecan.