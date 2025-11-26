Rămâi conectat

Proiectele de hotărâre pentru înființarea Alba Iulia Transport Local SRL și a studiului care propune reorganizarea transportului în municipiu, aprobate

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Proiectele de hotărâre pentru înființarea Alba Iulia Transport Local SRL și a studiului care propune reorganizarea transportului în municipiu, aprobate

În Ședința ordinară a Consiliului Local Alba Iulia de astăzi, miercuri, 26 noiembrie 2025, consilierii au aprobat proiectele denumite ,,Proiect de hotărâre privind înființarea Societății ALBA IULIA TRANSPORT LOCAL SRL” și Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de transport public local în Municipiul Alba Iulia.

Alba Iulia Transport Local SRL

Potrivit documentelor oficiale, noua firmă va fi creată sub forma unui SRL, fiind în subordinea Primăriei Alba Iulia.

Potrivit surselor ziaruluiunirea.ro, procesul de înființare al Alba Iulia Transport Local SRL a început oficial și a trecut prin toate verificările necesare pentru a fi recunoscută legal. 

Noua societate vine într-un context tensionat, după ce STP Alba Iulia, operatorul actual de transport, a anunțat reducerea programului de transport din cauza restanțelor financiare neachitate de Primărie, care se ridică la aproape zece milioane de lei. Aceste întârzieri au afectat salariile angajaților și au generat nemulțumiri în rândul călătorilor, care în ultimele luni s-au confruntat cu întârzieri, aglomerări și alte neplăceri legate de transportul public.

Studiul de oportunitate care promite să rezolve haosul din transportul public 

Studiu de oportunitate, realizat de o firmă din Cluj, pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime a gestiunii serviciului de transport public local în municipiul Alba Iulia care arată că actualul sistem este ineficient, iar optimizările propuse duc direct la reducerea costurilor, a fost aprobat. 

Transportul public devine mai ieftin în Alba Iulia pentru că studiul propune:

  • rute mai scurte și simplificate,
  • eliminarea suprapunerilor,
  • reducerea numărului de vehicule,
  • trecere accelerată la autobuze electrice,
  • optimizarea orarelor.

Iar sistemul poate fi îmbunătățit prin:

  • acoperire mai bună în zone deficitare,
  • modernizarea flotei (în special metropolitan),
  • ore predictibile,
  • extinderea și modernizarea stațiilor,
  • management eficient al resurselor.

