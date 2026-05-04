FOTO | Învățare dincolo de clasă: Experiența echipei Erasmus+ a Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” din Alba Iulia, în Heraklion

Învățare dincolo de clasă: Experiența echipei Erasmus+ a Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” din Alba Iulia, în Heraklion
În perioada desfășurării celei de-a doua întâlniri transnaționale (27-30 aprilie 2026) din cadrul proiectului Erasmus+ „Learn Outside, Smile and Shine” (nr. 2025-1-RO01-KA210-SCH-000354299), echipa Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” din Alba Iulia, în calitate de școală coordonatoare, a participat la o serie de activități educaționale și culturale organizate în Heraklion, Grecia.
Din partea școlii au participat d-na director prof. Cîmpean Valeria și d-na profesor consilier școlar Belașcu Alexandra-Roxana, coordonatorul proiectului, care au reprezentat cu profesionalism instituția în cadrul acestui demers european.
Prima zi a debutat cu o primire călduroasă la 45th Primary School of Heraklion, unde participanții au fost introduși într-un univers educațional dinamic, marcat de momente artistice tradiționale cretane, dans și muzică, dar și de o prezentare dramatizată a civilizației minoice. Activitățile din cadrul întâlnirii transnaționale au fost organizate de către școala gazdă 45th Primary School of Heraklion, sub coordonarea directorului Christos Ntroumpogiannis, care a asigurat un cadru educațional deschis, colaborativ și inspirațional pentru toți participanții.
Pe parcursul zilei, activitățile au fost concepute pentru a stimula gândirea critică, creativitatea și colaborarea, incluzând jocuri interactive precum „The Boat is Shrinking”, jocuri de energizare precum „The Rain Dance” și un atelier digital StoryJumper, în care participanții au creat povești digitale, îmbinând creativitatea cu competențele digitale.
Un moment deosebit l-a constituit întâlnirea cu echipa multidisciplinară a școlii gazdă: psiholog, profesor de sprijin și asistent social, subliniind importanța colaborării în sprijinirea stării de bine a elevilor. Ziua s-a încheiat cu momente de socializare în curtea școlii, unde elevii, curioși și entuziaști, au interacționat cu participanții, dornici să descopere culturi diferite.
Învățare în aer liber și schimb de bune practici:
Ziua a doua a fost dedicată învățării în aer liber și schimbului de bune practici între echipele partenere. Activitățile au început cu o lecție de muzică desfășurată în aer liber, unde ritmul, mișcarea și energia pozitivă au creat un cadru ideal pentru exprimare și conectare.
Ulterior, fiecare țară parteneră a implementat câte o lecție outdoor, demonstrând modalități inovatoare de predare care valorifică mediul natural pentru dezvoltarea competențelor-cheie: gândire critică, colaborare, comunicare și creativitate. Aceste activități au evidențiat importanța învățării experiențiale și a conectării educației cu contexte reale.
Explorare culturală și învățare autentică
Programul a inclus și activități de explorare culturală, esențiale pentru înțelegerea conceptului de învățare dincolo de sala de clasă. Participanții au vizitat portul venețian din Rethymno, unde au descoperit valoarea educațională a patrimoniului local și modul în care acesta poate fi integrat în procesul didactic.
Ziua a patra a fost dedicată patrimoniului istoric, prin vizita la Palatul Knossos și la Muzeul Arheologic din Heraklion, oferind oportunitatea de a conecta istoria, mitologia și educația într-un mod atractiv. De asemenea, vizita la CretAquarium a evidențiat importanța educației pentru mediu, biodiversitate și sustenabilitate.
Cooperare europeană și recunoașterea implicării
Întâlnirea s-a încheiat prin certificarea a 12 profesori din 5 țări, reprezentând cei 6 parteneri ai proiectului, evidențiind implicarea activă și contribuția acestora la dezvoltarea unor practici educaționale inovatoare și incluzive.
Participanții din Grecia, România, Lituania, Italia și Macedonia de Nord au colaborat pe parcursul mobilității, au împărtășit bune practici și au consolidat parteneriate educaționale durabile la nivel european.
Participarea la această întâlnire transnațională Erasmus+ a reprezentat o experiență valoroasă pentru echipa Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia, consolidând dimensiunea europeană a educației și promovând învățarea autentică, colaborarea și starea de bine în rândul elevilor.
Împreună învățăm, explorăm și strălucim!
(Prof. coordonator de proiect: Belașcu Alexandra – Roxana)
Acest material reflectă doar punctul de vedere al autorilor, iar Comisia Europeană și Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale nu pot fi considerate responsabile pentru conținutul informațiilor prezentate sau pentru orice utilizare a acestora.
