Adio haos în trafic! Studiul care propune reorganizarea transportului în Alba Iulia: ,,Sistemul actual este ineficient”. Care sunt soluțiile propuse

Un studiu de oportunitate, realizat de o firmă din Cluj, pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime a gestiunii serviciului de transport public local în municipiul Alba Iulia arată că actualul sistem este ineficient, iar optimizările propuse duc direct la reducerea costurilor.

Un proiect de hotărâre care vizează aprobarea studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de transport public local în Municipiul Alba Iulia, se află pe pe ordinea de zi a ședinței ordinare din 26 Noiembrie 2025. Studiul a fost realizat de JP Consulting SRL.

Cum ar putea deveni mai ieftin transportul din Alba Iulia:

Eliminarea suprapunerilor de trasee

Potrivit documentației studiate, reprezentarea include, în mod exhaustiv, toate stațiile și punctele de oprire aflate în folosință la acest moment, reflectând cu exactitate infrastructura activă. Analizând această configurație, se poate observa o suprapunere exagerată a traseelor pe multiple segmente ale rețelei. Această redundanță în planificarea rutelor duce la o ineficiență operațională majoră, având ca rezultat direct circulația frecventă a vehiculelor goale, fără călători. Astfel, capacitatea de transport alocată pe tronsoanele comune depășește cu mult cererea reală, generând un consum nejustificat de resurse.

Această alocare defectuoasă a vehiculelor se traduce, inevitabil, printr-o pierdere continuă și substanțială de resurse materiale și financiare. Sunt angajate costuri operaționale ridicate, incluzând consumul inutil de combustibil, resursa umană și uzura prematură a parcoului auto. Practic, menținerea unor fluxuri de trafic redundante pe aceleași axe nu doar că generează o gaură în buget prin cheltuieli nejustificate, dar blochează și o parte din flotă care ar putea fi redistribuită eficient, demonstrând caracterul nesustenabil și irațional al actualei strategii de planificare.

Astfel, prin reorganizarea rutelor, costurile scad deoarece:

nu mai circulă mai multe autobuze pe același traseu,

se reduce consumul de combustibil/energie,

se reduce uzura flotei și costurile de personal.

Reducerea numărului de vehicule necesare

În mai multe zone, reorganizarea rutelor reduce dramatic necesarul de autobuze. Spre exemplu, pe linia 101, necesitatea scade de la 2 vehicule la 1 singur autobuz (−50%), cu reducere de 43% din distanța totală și −50% durată ciclu.

Un alt exemplu este reconfigurarea pe zona Bărăbanț, unde noua structură aduce o reducere de peste 30% a vehiculelor utilizate și o creștere a regularității. Astfel, reducerea parcului activ = reducerea directă a costurilor de operare (șoferi, energie/combustibil, mentenanță).

Rețea mai simplificată rezultă costuri operaționale mai mici

În prezent, deservirea zonei Micești se caracterizează printr-un grad excepțional de fragmentare operațională și o eficiență scăzută. Sistemul era divizat în peste 10 coduri de linie distincte (incluzând 110A, 110B, 110E, 110F, 110R, 110S, 110Z etc.), care generau o serie de disfuncționalități majore. Astfel, unificarea liniilor economisește: dispecerizare, resurse de personal, kilometri neutili.

Modernizarea flotei cu autobuze electrice reduce costurile

Întrucât liniile principale 103 și 104 sunt operate în prezent, aproape în totalitate, cu autobuze electrice, consumul de motorină este eliminat pentru aceste trasee, fiind substituit de energia electrică. Această modernizare a flotei generează o reducere substanțială a costurilor de exploatare, estimată la aproximativ 70% față de tracțiunea convențională. Astfel, dacă flota s-ar moderniza cu autobuze electrice, operatorul economisește: carburant (cost major la diesel), mentenanță (electric = costuri mai mici), taxe legate de emisii.

Consumul de combustibil actual este majorat artificial de rute lungi și fragmentate

Documentul arată că traseele actuale duc la un consum ridicat, iar optimizarea reduce kilometrii parcurși zilnic cu până la 60% pe unele linii (ex. linia 101).

Ce se poate îmbunătăți în transportul din Alba Iulia

Se observă deservirea teritorială deficitară în zona de NV a localităţii, în cartierele Miceşti (la vest de traseul DN 74), Orizont şi Bărăbanţ. Astfel aceste cartiere au nevoie de: linii directe, frecvențe regulate, stații suplimentare.

Simplificarea și unificarea completă a traseelor

După cum a fost explicat anterior, în zona Micești, sistemul era divizat în peste 10 coduri de linie distincte care duc la fragmentare și inconsistență. Unificarea completă a rutelor, eliminarea variantelor, orare integrate sunt necesare.

Modernizarea completă a flotei (în special pentru zona metropolitană)

Documentul arată un deficit de 15,3 EVU pentru rutele metropolitane și necesitatea unor achiziții noi de autobuze moderne. Îmbunătățiri necesare sunt: autobuze electrice/metan în localitățile din jur, capacitate mărită în orele de vârf, vehicule accesibile.

Optimizarea orarelor și creșterea predictibilității

Documentul menționează că unele linii au curse izolate (ex. 110E – o singură cursă/zi) și orare „necorelate” între sub-linii. Trebuie implementat: grafic unitar, frecvențe previzibile (30/60 min), sincronizare între linii urbane și metropolitane.

Îmbunătățirea stațiilor și extinderea lor

În prezent există 137 stații în Alba Iulia, dar zonele NV au acoperire insuficientă. Sunt necesare: stații noi în zonele rezidențiale noi, modernizarea celor existente (panouri, bănci, adăposturi), puncte de transfer bine configurate.

Eliminarea consumului inutil de resurse

Documentul avertizează că suprapunerea traseelor duce la:

vehicule goale,

consum nejustificat,

risipă bugetară .

Este necesar:

realocarea flotei,

adaptarea numărului de vehicule după cerere,

monitorizare cu date reale (GPS, validări).

Concluzie generală

Propunerea de optimizare pentru rețeaua urbană marchează o tranziție de la un sistem fragmentat la o rețea ierarhizată, concepută pentru eficiență și predictibilitate. Alocarea vehiculelor reflectă această nouă filozofie operațională.

Transportul public devine mai ieftin în Alba Iulia pentru că studiul propune:

rute mai scurte și simplificate,

eliminarea suprapunerilor,

reducerea numărului de vehicule,

trecere accelerată la autobuze electrice,

optimizarea orarelor.

Iar sistemul poate fi îmbunătățit prin:

acoperire mai bună în zone deficitare,

modernizarea flotei (în special metropolitan),

ore predictibile,

extinderea și modernizarea stațiilor,

management eficient al resurselor.

