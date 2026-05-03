Producătorul de bunuri de curățenie Misavan, investiție de 9 milioane euro în Alba: Va construi un centru logistic în județ, care va deveni hubul principal al operaţiunilor grupului

Producătorul de bunuri de curățenie Misavan va investi 9 milioane euro în Alba prin construirea unui centru logistic în județ, care va deveni hubul principal al operaţiunilor grupului.

După finalizarea unei noi fabrici, Misavan, producătorul de bunuri de curăţenie, investeşte 9 milioane de euro într-un centru logistic din Alba, scrie zf.ro.

Misavan, producător de bunuri pentru curăţenie, a finalizat, anul trecut, construcţia unei noi fabrici în urma unei investiţii de 10 milioane de euro.

Misavan, producător de bunuri pen­tru curăţenie, vrea să îşi diversifice busi­nessul şi intră într-o nouă etapă, mizând pe logistică. Grupul Misavan pregăteşte o investiţie de circa 9 milioane de euro într-un centru logistic amplasat în judeţul Alba, care va deveni hubul principal al operaţiunilor grupului.

În prezent, grupul are un centru logistic la Iaşi, folosit pentru operaţiunile interne, însă odată cu deschiderea noului centru, cel din Iaşi va deveni un hub secundar.

„Lucrurile trebuie privite într-un con­text mai larg. De câţiva ani, noi am în­ceput să diversificăm activităţile şi inves­ti­ţiile“, spune pentru ZF Ciprian Otea, fondatorul Misavan, subliniind că direcţia actuală este rezultatul unei strategii începute în urmă cu mai mulţi ani.

