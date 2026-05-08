Progresul Pecica – CIL Blaj 4-0 (2-0), în play-out-ul Seriei 7 din Liga 3 | Eșec aspru în ultima reprezentație stagională pentru echipa din „Mica Romă”

Progresul Pecica – CIL Blaj, ultima reprezentație a „galben-albaștrilor”, s-a încheiat cu scorul de 4-0 (2-0) în favoarea formației arădene, o victorie categorică.

La ultima reprezentație stagională, CIL Blaj a pierdut în deplasare cu Progresul Pecica, vecina din ierarhie, scor 0-4 (0-2), partida contând pentru penltima rundă a play-out-ului Seriei 7 din Liga 3.

Pecicanii au deschis scorul în minutul 20, când Olăroiu a împuns mingea în poartă din apropiere la centrarea deviată trimisă de Huc. Blăjenii au ratat o bună ocazie de a egala prin Vodă (25), însă scorul pauzei a fost stabilit de S. Borcea (40), cu un șut din careu. Cu 30 de minute înainte de final, oaspeții au rămas în inferioritate numerică, V. Boldea văzând cartonașul roșu pentru un fault la Trifon, portarul advers.

În minutul 71, scorul putea deveni unul de neprezentare, dar Haloș a trimis, din alunecare, în transversală. Progresul a încheiat festivalul de goluri cu reușitele semnate în final de Grancea (86) și Mura (90+2), cel mai drastic insucces din 2026 pentru „galben-albaștrii”.

Elevii lui Daniel Tătar au intrat mai devreme cu o săptămână în vacanță, iar echipa din „Mica Romă” încheie sezonul curent, al doilea consecutiv petrecut pe a treia scenă, cu o înfrângere. Vizitatorii au cunoscut gustul înfrângerii după 3 etape, și în această rundă respectându-se regula din sezonul regular, în care gazdele câștigă

Arbitri R. Balaiban, L Zifceac, D. Leuca; rezerve V. Zah (toți Oradea) Observatori C. Botaș, L. Hotico (ambii Timișoara)

Informații, foto: sportarad.ro

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI