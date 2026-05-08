„Masă Sănătoasă” 2026: Cum sunt repartizate județului Alba fondurile aprobate de Guvern pentru programul alimentar din școli. LISTA

Ioana Oprean

Guvernul a aprobat, în ședința de vineri, 8 mai 2026, Hotărârea pentru repartizarea pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale și pe unități de învățământ a sumei prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul 2026 (Legea nr. 43) pentru finanţarea Programului naţional „Masă sănătoasă”.

Astfel, în anul curent, suma alocată programului este de 1.531 de miliarde de lei.

Față de anul 2025:

*bugetul a fost majorat cu aproape 40% (de la 1,139 la 1,531 miliarde de lei);

*sunt păstrate unitățile de învățământ beneficiare în anul 2025 (la care s-au adăugat elevii/preșcolarii din unitățile care au fuzionat cu școli/grădinițe în care se derula programul), numărul beneficiarilor, în anul 2026, fiind estimat la peste 540.000;

*a fost majorată alocarea zilnică în raport cu rata inflației;

*au fost create mecanisme financiare, astfel încât programul să se poată derula din primele zile ale anului 2026.

Programul Național „Masă sănătoasă” se adresează preșcolarilor și elevilor prezenți la activitățile didactice, pe perioada cursurilor, conform structurii anului școlar, și constă în acordarea zilnică, în mod gratuit, a unui suport alimentar constând într-o masă caldă sau, după caz, într-un pachet alimentar (în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată).

De ce alocări de fonduri din suma aprobată de Guvern județul Alba puteți vedea AICI.

sursa: Ministerul Educației

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Bursa din România, un nou maxim istoric. Cum a ajuns indicele BET să ignore prăbușirea leului și haosul politic

Bursa din România, un nou maxim istoric. Cum a ajuns indicele BET să ignore prăbușirea leului și haosul politic Bursa de Valori București a deschis ședința de vineri, 8 mai 2026, la un nou maxim istoric, cu un avans de 0,8% față de închiderea precedentă, după o creștere cumulată de 4,72% în ultimele cinci ședințe

FOTO | Noul Mercedes-Benz GLC electric a intrat în producție la uzina din Bremen, cu unități de propulsie fabricate la Sebeș

Noul Mercedes-Benz GLC electric a intrat în producție la uzina din Bremen, cu unități de propulsie fabricate la Sebeș Constructorul german de automobile Mercedes-Benz a anunțat că noul GLC electric a intrat oficial în producție la fabrica din Bremen, unde sunt asamblate în prezent 11 modele diferite. Mercedes-Benz a prezentat noul GLC cu zero emisii

8-10 mai 2026 | Averse de ploaie, descărcări electrice și rafale de vânt în România: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor

Averse de ploaie, descărcări electrice și rafale de vânt în România: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo pentru întreaga țară, valabilă de vineri, 8 mai 2026, ora 12.00, până duminică, 10 mai 2026, la ora 10.00. Sunt anunțate averse de ploaie, descărcări electrice și rafale de

