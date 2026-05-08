„Masă Sănătoasă” 2026: Cum sunt repartizate județului Alba fondurile aprobate de Guvern pentru programul alimentar din școli. LISTA

„Masă Sănătoasă” 2026: Cum sunt repartizate județului Alba fondurile aprobate de Guvern pentru programul alimentar din școli

Guvernul a aprobat, în ședința de vineri, 8 mai 2026, Hotărârea pentru repartizarea pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale și pe unități de învățământ a sumei prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul 2026 (Legea nr. 43) pentru finanţarea Programului naţional „Masă sănătoasă”.

Astfel, în anul curent, suma alocată programului este de 1.531 de miliarde de lei.

Față de anul 2025:

*bugetul a fost majorat cu aproape 40% (de la 1,139 la 1,531 miliarde de lei);

*sunt păstrate unitățile de învățământ beneficiare în anul 2025 (la care s-au adăugat elevii/preșcolarii din unitățile care au fuzionat cu școli/grădinițe în care se derula programul), numărul beneficiarilor, în anul 2026, fiind estimat la peste 540.000;

*a fost majorată alocarea zilnică în raport cu rata inflației;

*au fost create mecanisme financiare, astfel încât programul să se poată derula din primele zile ale anului 2026.

Programul Național „Masă sănătoasă” se adresează preșcolarilor și elevilor prezenți la activitățile didactice, pe perioada cursurilor, conform structurii anului școlar, și constă în acordarea zilnică, în mod gratuit, a unui suport alimentar constând într-o masă caldă sau, după caz, într-un pachet alimentar (în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată).

sursa: Ministerul Educației

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

