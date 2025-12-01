Programul Zilei Naționale 2025 la Alba Iulia: Paradă militară, spectacole, concerte și focuri de artificii
PARADĂ MILITARĂ de 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia: peste 1.000 de militari, tehnică de luptă, avioane F-16 și elicoptere. PROGRAMUL COMPLET
Programul zilei de 1 decembrie 2025 la Alba Iulia cuprinde evenimente menite să marcheze Ziua Națională a României, prin momente solemne odată cu primirea soliilor din Cetățile de Scaun, paradă militară, dar și concerte Voltaj, Damian Brothers și focuri de artificii.
Accesul la toate evenimente este gratuit, în limita locurilor disponibile, programul activităților poate suferi modificări, a transmis Primăria Alba Iulia.
LUNI, 1 Decembrie 2025
09.00 Împreună pentru sănătate!
Consultații gratuite și testare glicemie, între orele 09.00-13.00
Sediul Administrativ al Judeţului Alba
10.00 – 20.00 Costel Pătrăşcan – 1 Decembrie la Români
Expoziţie de caricatură
Depozitul de Ceramică Veche
10.00 – 19.00 Revista de front
Expoziţii dedicate Primului Război Mondial şi Al Doilea Război Mondial
Sediul Administrativ al Judeţului Alba, spaţiile expoziţionale de la parter
10.00 – 19.00 Credinţă, unitate şi continuitate, artist Maria Mera
Expoziţie pictură pe sticlă cu artă sacră, personalităţi şi domnitori, voievozi şi regi al României
Sediul Administrativ al Judeţului Alba, Spaţiile expoziţionale de la parter
10.00 – 20.00 Salonul de carte „1 Decembrie”, ediția a V-a – Ziua Porților Deschise la Sediul Administrativ al Judeţului Alba
Standuri de edituri, expoziţii și lansări de carte
Ora 10.00 –Marius Cosmeanu, Palatul Principilor Transilvaniei. Secretele unei moșteniri recuperate, Alba Iulia, Editura Palatul Principilor Transilvaniei, 2025 – prezintă dr. Mihai Kovács, Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei
Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba
Ora 10.30 – Răzvan Mihai Neagu, Preoții Marii Uniri, vol. III: Preoți din comitatul Alba de Jos la Marea Unire, Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană, 2025 – prezintă dr. Ioana Rustoiu, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba
Ora 12.00 – „Royalty and Republic in Europe. Political Establishments in the Early 1920s”, edited by Sorin Arhire, Tudor Roșu, Călin Anghel, Cambridge Scholars Publishing, 2024 – prezintă dr. Ioana Ursu, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia
Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba
Ora 15.30 – Bogdan Laurențiu Avram, Reuniunile de cântări din zona Munților Apuseni. O parte a istoriei muzicii din Transilvania, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2025 – prezintă prof. dr. Gheorghe Burz
Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba
Ora 16.30 – Mircea Stâncel, Cartea conflictelor, Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană, 2025 – prezintă Mircea Stâncel
Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba
Ora 17.00 – Publicațiile Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” – prezintă Daniela Floroian, Biblioteca județeană „Lucian Blaga” Alba
Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba
Ora 19.00 – Anca Timofan (editor), Apulum. Descoperă orașul de sub oraș! / Apulum. Discover the city underneath the city!, Alba Iulia – Cluj-Napoca, Editura Muzeului Național al Unirii Alba Iulia – Editura Mega, 2023 – prezintă dr. Radu Ota, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba
Ora 19.30 – Colecția Ex libris 2025 a Județului Alba
Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba
10.00 – 19.00 Târg de meșteșuguri tradiționale românești – România tradițională
Târg și ateliere de meșteșuguri tradiționale românești (olărit, pictură tradițională de icoane pe sticlă, arte decorative, cojocăJrie, pielărie, arta lemnului, țesături și cusături tradiționale)
Momente artistice de muzică tradiţională în intervalul orar 12.00 – 18.00
Curtea interioară Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei
11.00 Marea Adunare Națională – Primirea soliilor din Cetățile de Scaun
Reconstituire istorică
Piața Cetății Alba Carolina
12.00 Te Deum
Catedrala Încoronării
Focuri de artificii de zi
Esplanada Catedralei Încoronării
13:00 Citirea Rezoluției Adunării Naționale de la Alba Iulia și Rugăciune de mulțumire
Eveniment organizat de Primăria Municipiului Alba Iulia în parteneriat cu Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică
Monumentul Unirii
14.00 Defilare militară dedicată Zilei Naționale a României
Bulevardul 1 Decembrie 1918
16.00 Despre România, de Alphonse Dupront – ediție îngrijită de Ștefan Lemny, editura Polirom, 2025
Lansare de carte
Palatul Principilor Transilvaniei, Sala Dietei
16.00 Spectacol folcloric extraordinar – ALBA UNEȘTE ROMÂNIA
Spectacol folcloric extraordinar, dedicat Zilei Naționale a României. Participă Ansamblul Folcloric al Judeţului Alba – dirijor Alexandru Pal, Ansamblul Artistic Profesionist „Porolissum” Zalău – dirijor Ionuţ Dârjan, Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” Suceava – dirijor Bogdan Cotruţ şi solişti vocali invitaţi din zonele istorice ale României
Piaţa Cetăţii
17.00 Caleidoscopul Unirii
Reconstituiri istorice
Piața Cetății Alba Carolina; strada Mihai Viteazul, Sala Unirii, Poarta a III-a a Cetăţii Alba Carolina
17.30 Retragerea cu torțe
Piața Cetății Alba Carolina; strada Mihai Viteazul, Sala Unirii, Poarta a III-a a Cetăţii Alba Carolina
17.30 Romanţa sufletului românesc
Recital de romanţe şi lansare album Georgeta Plută
Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al Judeţului Alba
20.30 La mulți ani, România!
Spectacol de artificii
Piața Cetății Alba Carolina
Restricții de circulație – 1 Decembrie 2025
Pentru buna desfășurare a ceremoniei, autoritățile au instituit restricții extinse de trafic rutier și pietonal pe următoarele intervale:
08:00 – 17:00
• Str. Lalelelor
• Bd. 1 Decembrie 1918
10:00 – 17:00
• Bd. Încoronării, Bd. Horea, Str. Ghe. Pop de Băsești, Str. Crișan, Str. Cetății, Str. Cloșca, Str. Apulum, Str. Izvorului, Str. Dr. Ion Rațiu, Str. Ion Agârbiceanu, Bd. Transilvaniei (parcările pasajului), Calea Moților, Str. Unirii, Str. Octavian Goga, Str. 9 Mai, Str. Brădișor, Str. N. Bălcescu, Str. Decebal, Str. Aurel Vlaicu, Str. Gemina, Str. Brândușei.
09:00 – 23:00
• Str. Unirii (zona Cetății)
• Str. Aurel Vlaicu
• Str. Crișan
• Str. Mihai Viteazul (zona CCS)
• Aleea Sf. Capistrano
17:00 – 23:00
• Bd. 1 Decembrie 1918
11:00 – 18:00
• Bd. Încoronării, Bd. Horea, Calea Moților (zona Bd. Revoluției), Str. Pavlov, Str. Ștefan cel Mare, Str. Septimius Severus, Str. Vânătorilor, Str. Toporașilor, Str. Vasile Goldiș, Str. Tache Ionescu.
Pentru siguranță, în principalele intersecții vor fi amplasate autovehicule de mare tonaj.
Restricții pietonale
• Zona Sălii Unirii – momentul „Primirea Soliilor” (10:30 – 14:00)
• Zona Monumentului Unirii și Podul Unirii – în timpul ceremonialului militar (10:30 – 14:00)
• Pasajul pietonal – restricționat în timpul paradei (14:00 – 16:00)
