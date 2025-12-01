Programul Zilei Naționale 2025 la Alba Iulia: Paradă militară, spectacole, concerte și focuri de artificii

PARADĂ MILITARĂ de 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia: peste 1.000 de militari, tehnică de luptă, avioane F-16 și elicoptere. PROGRAMUL COMPLET

Programul zilei de 1 decembrie 2025 la Alba Iulia cuprinde evenimente menite să marcheze Ziua Națională a României, prin momente solemne odată cu primirea soliilor din Cetățile de Scaun, paradă militară, dar și concerte Voltaj, Damian Brothers și focuri de artificii.

Accesul la toate evenimente este gratuit, în limita locurilor disponibile, programul activităților poate suferi modificări, a transmis Primăria Alba Iulia.

LUNI, 1 Decembrie 2025

09.00 Împreună pentru sănătate!

Consultații gratuite și testare glicemie, între orele 09.00-13.00

Sediul Administrativ al Judeţului Alba

10.00 – 20.00 Costel Pătrăşcan – 1 Decembrie la Români

Expoziţie de caricatură

Depozitul de Ceramică Veche

10.00 – 19.00 Revista de front

Expoziţii dedicate Primului Război Mondial şi Al Doilea Război Mondial

Sediul Administrativ al Judeţului Alba, spaţiile expoziţionale de la parter

10.00 – 19.00 Credinţă, unitate şi continuitate, artist Maria Mera

Expoziţie pictură pe sticlă cu artă sacră, personalităţi şi domnitori, voievozi şi regi al României

Sediul Administrativ al Judeţului Alba, Spaţiile expoziţionale de la parter

10.00 – 20.00 Salonul de carte „1 Decembrie”, ediția a V-a – Ziua Porților Deschise la Sediul Administrativ al Judeţului Alba

Standuri de edituri, expoziţii și lansări de carte

Ora 10.00 –Marius Cosmeanu, Palatul Principilor Transilvaniei. Secretele unei moșteniri recuperate, Alba Iulia, Editura Palatul Principilor Transilvaniei, 2025 – prezintă dr. Mihai Kovács, Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei

Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba

Ora 10.30 – Răzvan Mihai Neagu, Preoții Marii Uniri, vol. III: Preoți din comitatul Alba de Jos la Marea Unire, Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană, 2025 – prezintă dr. Ioana Rustoiu, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba

Ora 12.00 – „Royalty and Republic in Europe. Political Establishments in the Early 1920s”, edited by Sorin Arhire, Tudor Roșu, Călin Anghel, Cambridge Scholars Publishing, 2024 – prezintă dr. Ioana Ursu, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba

Ora 15.30 – Bogdan Laurențiu Avram, Reuniunile de cântări din zona Munților Apuseni. O parte a istoriei muzicii din Transilvania, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2025 – prezintă prof. dr. Gheorghe Burz

Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba

Ora 16.30 – Mircea Stâncel, Cartea conflictelor, Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană, 2025 – prezintă Mircea Stâncel

Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba

Ora 17.00 – Publicațiile Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” – prezintă Daniela Floroian, Biblioteca județeană „Lucian Blaga” Alba

Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba

Ora 19.00 – Anca Timofan (editor), Apulum. Descoperă orașul de sub oraș! / Apulum. Discover the city underneath the city!, Alba Iulia – Cluj-Napoca, Editura Muzeului Național al Unirii Alba Iulia – Editura Mega, 2023 – prezintă dr. Radu Ota, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba

Ora 19.30 – Colecția Ex libris 2025 a Județului Alba

Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba

10.00 – 19.00 Târg de meșteșuguri tradiționale românești – România tradițională

Târg și ateliere de meșteșuguri tradiționale românești (olărit, pictură tradițională de icoane pe sticlă, arte decorative, cojocăJrie, pielărie, arta lemnului, țesături și cusături tradiționale)

Momente artistice de muzică tradiţională în intervalul orar 12.00 – 18.00

Curtea interioară Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei

11.00 Marea Adunare Națională – Primirea soliilor din Cetățile de Scaun

Reconstituire istorică

Piața Cetății Alba Carolina

12.00 Te Deum

Catedrala Încoronării

Focuri de artificii de zi

Esplanada Catedralei Încoronării

13:00 Citirea Rezoluției Adunării Naționale de la Alba Iulia și Rugăciune de mulțumire

Eveniment organizat de Primăria Municipiului Alba Iulia în parteneriat cu Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică

Monumentul Unirii

14.00 Defilare militară dedicată Zilei Naționale a României

Bulevardul 1 Decembrie 1918

16.00 Despre România, de Alphonse Dupront – ediție îngrijită de Ștefan Lemny, editura Polirom, 2025

Lansare de carte

Palatul Principilor Transilvaniei, Sala Dietei

16.00 Spectacol folcloric extraordinar – ALBA UNEȘTE ROMÂNIA

Spectacol folcloric extraordinar, dedicat Zilei Naționale a României. Participă Ansamblul Folcloric al Judeţului Alba – dirijor Alexandru Pal, Ansamblul Artistic Profesionist „Porolissum” Zalău – dirijor Ionuţ Dârjan, Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” Suceava – dirijor Bogdan Cotruţ şi solişti vocali invitaţi din zonele istorice ale României

Piaţa Cetăţii

17.00 Caleidoscopul Unirii

Reconstituiri istorice

Piața Cetății Alba Carolina; strada Mihai Viteazul, Sala Unirii, Poarta a III-a a Cetăţii Alba Carolina

17.30 Retragerea cu torțe

Piața Cetății Alba Carolina; strada Mihai Viteazul, Sala Unirii, Poarta a III-a a Cetăţii Alba Carolina

17.30 Romanţa sufletului românesc

Recital de romanţe şi lansare album Georgeta Plută

Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al Judeţului Alba

20.30 La mulți ani, România!

Spectacol de artificii

Piața Cetății Alba Carolina

Restricții de circulație – 1 Decembrie 2025

Pentru buna desfășurare a ceremoniei, autoritățile au instituit restricții extinse de trafic rutier și pietonal pe următoarele intervale:

08:00 – 17:00

• Str. Lalelelor

• Bd. 1 Decembrie 1918

10:00 – 17:00

• Bd. Încoronării, Bd. Horea, Str. Ghe. Pop de Băsești, Str. Crișan, Str. Cetății, Str. Cloșca, Str. Apulum, Str. Izvorului, Str. Dr. Ion Rațiu, Str. Ion Agârbiceanu, Bd. Transilvaniei (parcările pasajului), Calea Moților, Str. Unirii, Str. Octavian Goga, Str. 9 Mai, Str. Brădișor, Str. N. Bălcescu, Str. Decebal, Str. Aurel Vlaicu, Str. Gemina, Str. Brândușei.

09:00 – 23:00

• Str. Unirii (zona Cetății)

• Str. Aurel Vlaicu

• Str. Crișan

• Str. Mihai Viteazul (zona CCS)

• Aleea Sf. Capistrano

17:00 – 23:00

• Bd. 1 Decembrie 1918

11:00 – 18:00

• Bd. Încoronării, Bd. Horea, Calea Moților (zona Bd. Revoluției), Str. Pavlov, Str. Ștefan cel Mare, Str. Septimius Severus, Str. Vânătorilor, Str. Toporașilor, Str. Vasile Goldiș, Str. Tache Ionescu.

Pentru siguranță, în principalele intersecții vor fi amplasate autovehicule de mare tonaj.

Restricții pietonale

• Zona Sălii Unirii – momentul „Primirea Soliilor” (10:30 – 14:00)

• Zona Monumentului Unirii și Podul Unirii – în timpul ceremonialului militar (10:30 – 14:00)

• Pasajul pietonal – restricționat în timpul paradei (14:00 – 16:00)

